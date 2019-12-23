Рождественский "подарок" маршала Кима: Пхеньян приготовил для Америки новый сценарий отношений - CNN

Пхеньян приготовил для Вашингтона своеобразный рождественский "подарок", заявил CNN. Он заключается в намерении перейти к более жёсткой политике по отношению к Америке. В том числе КНДР решила отказаться от переговоров по денуклеаризации (сокращению ядерного арсенала), сообщает телеканал со ссылкой на свои источники.

Северная Корея уже предупреждала о готовящемся сюрпризе в начале декабря, когда первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон намекнул на предстоящие изменения в политике страны по отношению к Штатам, напомнил собеседник телеканала. Он конкретизировал, что "подарок" будет включать в себя отказ от переговоров с Америкой по денуклеаризации, а также укрепление статуса КНДР как государства, владеющего ядерным оружием.

По мнению, высказанному CNN, Пхеньян больше не будет добиваться отмены санкций как средства достижения экономического развития. Вместо этого он будет укреплять государственную идеологию, начатую Ким Ир Сеном.

Смелость, с которой лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делает свои "подарки" Вашингтону, связана с уязвимостью Трампа в его глазах. И объясняется эта уязвимость начавшейся процедурой импичмента, считает телеканал. Пхеньян обеспокоен, что если Трамп проиграет на выборах в 2020 году, новый президент Америки может не поддержать соглашение, заключённое между США и КНДР, считают политические аналитики.