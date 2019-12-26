Рождественский подарок для Асада: ВВС Сирии накрыли колонну боевиков в Алеппо

ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям террористов в провинции Алеппо. В результате удалось ликвидировать нескольких командиров боевиков, что можно назвать своеобразным рождественским подарком президенту страны Башару Асаду.

Инцидент произошёл в районе Маарет-ан-Нуман. Под огонь попала колонна боевиков из группировки "Ахрар аш-Шам", связанной с движением "Джебхат ан-Нусра".

Как передаёт РИА ФАН, удалось ликвидировать нескольких боевиков, ещё несколько человек получили ранения. Так, был убит командир Абель Монейм Када и несколько его солдат, тяжёлые ранения получил полевой командир Джабер Али Паша.

"Джебхат ан-Нусра" - террористическая группировка, запрещённая в Российской Федерации.