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«Рождественские праздники у Терезы Мэй будут, вероятно, невеселыми» - Постпред России при ЕС

25 ноября 2018, 11:09  •  92 • Политика
Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что сейчас радоваться согласованию проекта договора о Brexit сторонам рано. Так как сам документ еще должен быть утвержден двумя парламентами, Европейским и британским. И именно поэтому «рождественские праздники у премьера Терезы Мэй, вероятно, будут невеселыми», - заявил он.
Отметим, что в Бельгии пройдет внеочередное заседание Евросовета. На нем европейские лидеры будут выносить согласованное решение по проекту договора об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС.
Он также говорит, что хотя сейчас лидеры Евросоюза вроде как и могут утвердить соглашение о «разводе», но радоваться однозначно еще рано.
«Сам документ должен быть утвержден еще и двумя парламентами, Европейским и британским, - отмечает постпред. - И оппозиционеры, и однопартийцы Мэй уже дали понять, что план Мэй их не устраивает. Голосование предстоит в декабре. Можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое».
Комментарий Чижова приводит РИА Новости.

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