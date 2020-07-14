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Рожающая гигантская кукла заставила заикаться даже взрослых: "Я сам психолог, и мне нужна помощь"
14 июля 2020, 08:00 • 220 • В мире
Журналист-международник Аббас Джума разместил на своей странице в Twitter видео с весьма неоднозначными сценами. Рожающая гигантская кукла заставила заикаться даже взрослых. "Я сам психолог, и мне нужна помощь", - комментируют подписчики.
На кадрах кукла (чучело, макет?) - гигантская обнажённая женщина. У неё нет волос, только одна грудь (намёк на то, что она пережила операцию по удалению новообразования) и гипертрофированные половые органы. Шоу начинается с того, что на голову лежащей мадам падает кирпич, поэтому она начинает рожать. Из неё появляется гигантский уродливый младенец, который через некоторое время приникает к материнской груди.
Аббас Джума пишет, что это интерактивное представление для детей. По его информации, шоу показывают в Австрии.
"Ад какой. Но знаю точно – если бы я такое в детстве увидел, родителям пришлось бы потом серьёзно раскошелиться на психолога..." - написал журналист.
"Я сам психолог, и мне нужна помощь", - прокомментировал увиденное его подписчик с ником Калиостро.
Оказывается, что это ужасающе физиологичное шоу, которое так нравится детям и пугает взрослых, действительно существует, но не в Австрии, а в Австралии. И идёт оно не первый год.
На создание гигантской куклы (её длина около 30 метров) собирали деньги через краундфандинговую платформу. Шоу представила компания Snuff Puppets. Называется представление в сокращённом варианте "Все", в полном – "Все рождаются, все плачут, все гадят и все умирают".
По задумке создателей, дети через это представление должны получить информацию о родах и физиологии человека, взрослые - выйти за рамки привычного представления театра. Кстати, шоу завершается тем, что женщина буквально распадается на органы, и ребятишки могут поиграть с появившимися кишечником или сердцем.
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