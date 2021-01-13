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Розенбаум: На Виктора Медведчука напал политический труп
13 января 2021, 12:45 • 74 • Украина
Заметной постновогодней темой в украинском политикуме стало внезапное «воскрешение» бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Сначала его тщетно сватали на инаугурацию к избранному президенту США Джо Байдену, а затем уже он сам жестко прошелся по лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Эксперты назвали все это «конвульсиями политического трупа», передает из Киева корреспондент ФАН.
В последние годы Арсений Яценюк редко появляется в украинском информпространстве. У него нет никакой госдолжности, и он редко комментирует политические события. В последний раз Яценюк мелькал в новостях весной 2020-го: приходил на суд над националисткой Татьяной Черновол в качестве «поручителя-общественника». Все это неудивительно — с таким антирейтингом, как у экс-премьера, другой бы постарался вовсе не попадаться украинцам на глаза.
При виде Яценюка большинство граждан до сих пор вспоминают дурацкое выражение «Куля в лоб, так куля в лоб», сказанное им на Майдане, и ужасающее падение гривны сразу после госпереворота. Не забыли и мощное начинание Арсения Петровича по строительству «оградительной» стены на границе с Россией, вылившееся в профанацию и «распил» госсредств. Поэтому теперь любое публичное телодвижение экс-премьера вызывает у рядового украинца кривую ухмылку и возглас: «Чепушила!»
Но в первой половине января фамилия Яценюка дважды попала в новостные украинские топы. В первый раз — когда в соцсетях появилась информация, что Арсений Петрович так жаждет попасть на инаугурацию нового лидера США Джо Байдена, что не пожалел на это 400 тысяч долларов. Якобы за эти деньги он получит не только билет на церемонию в Белый дом, но и место на праздничном банкете за одним столом с Байденом, а также право на совместный снимок с ним.
Некоторые эксперты заверяли — этот шаг должен помочь Яценюку «перезагрузить» его политическую карьеру на Украине. Но вменяемые политологи указали — экс-премьеру нет смысла лететь за океан, а с Байденом он и так прекрасно знаком еще с тех пор, когда тот вместе с Викторией Нуланд отбирал его кандидатуру на пост премьера Украины. И совместных с Байденом снимков у экс-премьера — целый ворох. Вскоре и сам Яценюк подтвердил, что никуда не едет.
Но радоваться дома Яценюку, видимо, наскучило, и он решил еще раз показать верность хозяевам в Белом доме. Он публично раскритиковал заявление одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который подчеркнул сходство между захватом протестующими в США Капитолия и событиями на Майдане в 2014-м (по мнению ОПЗЖ, в обоих случаях действовали радикалы).
Как заявил украинский политолог Сергей Розенбаум, экс-премьер Яценюк своими нападками на лидера ОПЗЖ выполняет прямой заказ Вашингтона и пытается реанимировать свой политический рейтинг.
Он с грустью подчеркнул, что на Украине уже стало традицией возвращение старых политиков из небытия.
Политический обозреватель Владислав Мулык отметил — только политик с такими мизерными достижениями, как Яценюк, мог взять заказ от американских спонсоров на нападки на Медведчука — безо всякой угрозы для своего рейтинга.
Мулык напомнил — именно Медведчук выступает за мир в Донбассе, производство на Украине вакцины от коронавируса и предлагает конкретный путь для снижения тарифов на газ.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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