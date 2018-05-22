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Ройзмана отМЭРили, как отрезали

22 мая 2018, 18:24  •  26 • В России

На Руси закон - никакие действия власти не могут называться ни злонамеренностью, ни идиотизмом, если они (действия) тщательно и правильно обосновываются. И поэтому - что ни распоряжение – все во благо простых людей. Да так красиво и убедительно иногда напишут, что и ты восхищен. Но ровно до тех пор пока не влезешь в детали и не «подорвешься» на первой же. Но даже если ты поймешь, зачем на самом деле все это писалось/делалось, то попробуй докажи. Ведь вокруг все хронически восхищены.

Та же история с Ройзманом, который, словно капитан, уходит с тонущего корабля российских прямых выборов мэров, не желая подписывать решение об их отмене в Свердловской области, уже утвержденное парламентом региона. Теперь главу Екатеринбурга будут выбирать не горожане, а гордума, да и то только из кандидатов, предложенных спецкомиссией. Вслушайтесь!

То есть даже городским депутатам позволят выбрать лишь того, кто пройдет согласование в тихих кабинетах власти.

И получается, что областные депутаты, на выборы которых народ традиционно не ходит, фамилий их не знает и вообще искренно не понимает – зачем они нужны, с подачи губернатора отнимают у людей право выбрать себе мэра. Искренно не понимаю - как кто-то, застегнутый в многотысячедолларовый костюм, но за которого не голосовало большинство жителей, какой-то, электорально выражаясь, политический кусок шоколада, осмеливается жать кнопку, лишая народ голоса?!

И вы спросите – а разве юридически это возможно?

Да.

2014 году Госдума приняла поправки в закон о самоуправлении, которые выглядели очень даже прогрессивно. Дескать, регионы сами могут выбрать модель управления и решать, как избирать мэра. Таким образом власть надеялась уйти от политических конфликтов между губернаторами и главами городов, а последние ко всему прочему имели репутацию прескверную - как завсегдатаи криминальной хроники.

То есть чиновникам позволили самим решать: кто будет выбирать мэра – они или народ…

Это единственное, что чиновники поняли из прогрессивного закона, и скоро подавляющее большинство российских городов отказалось от прямых выборов мэра.

Уверен, ровно по одному лишь размышлению – зачем на выборах отвечать перед людьми за свою работу, когда можно просто провести через Тихий Клуб (Совет Депутатов) своего человека и все?! И тут им карта и пошла!

Думаю, читатели на примере собственных городов могут сами оценить масштабы разрушения «народной демократии». Насколько никому неизвестные сити-менеджеры, которые ежегодно появляются и исчезают (бывает с деньгами), лучше, чем избранный людьми мэр?

А ведь тогда, в 2014-м, теперь уже бывший мэр Екатеринбурга Ройзман предупреждал:

«Мэры — уроженцы городов понимают, что здесь будут жить их дети и внуки. Избранные мэры не будут разбазаривать имущество, а назначенцам губернаторов без разницы – для них это возможность разграбить последнее имущество, доставшееся от советской власти. Таким образом, власти получат доступ к активам городов-миллионников и приведут их к покорности».

Только говорить об этом уже бессмысленно. Кто там из народных мэров следующий? Они остались лишь в Кемерово, Абакане, Новосибирске, Хабаровске, Якутске, Томске и Анадыре.

КАК ЭТО БЫЛО

Евгений Ройзман ушел в отставку, потому что не желает участвовать в отмене прямых выборов мэра

Весь Екатеринбург, да что там, всю Россию взбудоражила политическая новость (такое случается не часто). В отставку подал один из самых известных мэров нашей страны – Евгений Ройзман. Глава города решил отказаться от своих полномочий за несколько часов до заседания городской думы, которая должна была рассматривать поправки в устав Екатеринбурга. Скандал в том, что поправки должны объединить должность мэра и сити-менеджера. И…отменить прямые выборы на эту должность. Поэтому Евгений Ройзман решил отказаться от поста (подробности)

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