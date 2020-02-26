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Ройзман поддержал арест "наркомана". Ему этого не простили
26 февраля 2020, 03:09 • 74 • Политика
Экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана "прокляли" собственные соратники за то, что он посмел поддержать арест пойманного с наркотиками программиста, создателя приложения для незаконных акций.
Создатель приложения для незаконных акций программист Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца. На заседании суда по избранию меры пресечения он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал арест и тут же получил "нож в спину" от своих подписчиков в Twitter.
Ройзман наивно попытался объяснить, что Литреев задержан за дело. Программист на глазах у правоохранителей поднял закладку с наркотиками и спрятал в носок, после чего последовало задержание. Однако призывы к разуму не помогли, и Ройзман был "проклят" собственными соратниками.
Не полез за словом в карман и сам Ройзман. В довольно грубых и матерных выражениях он объяснил подписчикам, что о них думает.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
Фото: скриншот Twitter/@La72La
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