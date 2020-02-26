Ройзман поддержал арест "наркомана". Ему этого не простили

Создатель приложения для незаконных акций программист Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца. На заседании суда по избранию меры пресечения он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал арест и тут же получил "нож в спину" от своих подписчиков в Twitter.

Ройзман наивно попытался объяснить, что Литреев задержан за дело. Программист на глазах у правоохранителей поднял закладку с наркотиками и спрятал в носок, после чего последовало задержание. Однако призывы к разуму не помогли, и Ройзман был "проклят" собственными соратниками.

Удар в спину откуда не ждали, - комментирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева. Ну вот, теперь и Ройзман нерукопожатным станет, - пишет @Michael_G_83. Щас Ройзмана начнут травить? А как он с Навальным теперь бегать будет? - задаётся вопросом @Tasyaponovar.

Не полез за словом в карман и сам Ройзман. В довольно грубых и матерных выражениях он объяснил подписчикам, что о них думает.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

Фото: скриншот Twitter/@La72La