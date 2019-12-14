Рой Джонс назвал Уайлдера одним из самых сильных панчеров

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс рассказал, почему не считает обладателя титула Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера лучшим боксёром мира.

«Потому что он не побил Тайсона Фьюри. Да, он дважды отправил его в нокдаун, но в итоге была ничья. И с Луисом Ортисом ему было нелегко, особенно в первом поединке. Во второй раз Уайлдер очень умно провёл бой и показал свою зрелость, хотя соперник лучше боксировал. Но всё же есть разница между самым сильным и самым популярным бойцом», — заявил спортсмен в эксклюзивном интервью RT.

По его словам, Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко и Сауль Альварес умеют на ринге практически всё: каждый из них может одинаково хорошо драться как правой, так и левой рукой. При этом он отметил, что в исполнении Уайлдера он никогда не видел подобного, поэтому не может сказать про него того же.

«Мы не знаем, потому что ещё не видели такого в его исполнении. Никогда не скажу, что боксёр лучший, только потому, что он стал популярным. Но в списке самых сильных панчеров Уайлдер лидирует с перевесом», — сказал Джонс.

Ранее Джонс заявил, что Геннадий Головкин «сбежал» с первого боя с Альваресом.