Роуминг отменят до конца года? Госсекретарь Союзного государства отчитался о прогрессе

Роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменён ещё до конца этого года. Такой информацией поделился госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота.

Переговоры об отмене роуминга между Минском и Москвой тянутся ещё с 2017 года. В декабре 2019-го случилась первая серьёзная подвижка, когда стороны утвердили дорожную карту. Согласно документу, роуминг должны были отменить не позднее сентября 2020 года.

Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже - посмотрим, но работа ведётся, - сообщил Григорий Рапота в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1".

Напомним, что в четверг 17 сентября между министерствами связи Белоруссии и России состоялась видеоконференция. Также в ней приняли участие представители антимонопольных органов обеих стран. Новый раунд переговоров по отмене роуминга назначен на пятницу 25 сентября.