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Роуминг отменят до конца года? Госсекретарь Союзного государства отчитался о прогрессе

21 сентября 2020, 14:05  •  81 • Политика
Россия и Белоруссия могут отменить роуминг до конца года, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. "Получится ли это в этом году или чуть позже - посмотрим, но работа ведётся", - уточнил он.
Роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменён ещё до конца этого года. Такой информацией поделился госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота.
Переговоры об отмене роуминга между Минском и Москвой тянутся ещё с 2017 года. В декабре 2019-го случилась первая серьёзная подвижка, когда стороны утвердили дорожную карту. Согласно документу, роуминг должны были отменить не позднее сентября 2020 года.
Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже - посмотрим, но работа ведётся, - сообщил Григорий Рапота в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1".
Напомним, что в четверг 17 сентября между министерствами связи Белоруссии и России состоялась видеоконференция. Также в ней приняли участие представители антимонопольных органов обеих стран. Новый раунд переговоров по отмене роуминга назначен на пятницу 25 сентября.

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