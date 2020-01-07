Роухани непрозрачно намекнул Трампу на роковую ошибку США 1988 года

Президент Ирана непрозрачно намекнул на заблуждения США по поводу причин для возмездия. Американский лидер Дональд Трамп ранее в Twitter заявил, что военные взяли на прицел 52 иранских объекта.

Это было отсылкой к случившемуся много лет назад эпизоду, когда были взяты в заложники 52 американских гражданина.

На этот намёк отреагировал Роухани. Также через Twitter. Он "поправил" Трампа, уточнив, что у Ирана есть намного больше причин для ударов по объектам США в качестве возмездия.

Так, отметил иранский политик, США могут припомнить ту трагедию, которая произошла в 1988 году с пассажирским самолётом A300, который в июле 1988 года был сбит над Персидским заливом ракетой американских ВМС.

"Те, кто ссылаются на число 52, должны помнить число 290 и рейс IR655. Никогда не угрожайте иранскому народу", - написал Роухани в Twitter.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани. Его советник и вовсе пригрозил американцам "вторым Вьетнамом".

Напомним, что в Иране, а также в Ираке прошли массовые акции в связи с убийством по приказу Трампа иранского генерала Касема Сулеймани, а также ещё девятерых человек.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооружённых сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.