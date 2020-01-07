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Роухани непрозрачно намекнул Трампу на роковую ошибку США 1988 года

07 января 2020, 19:24  •  86 • В мире
Иранский президент Хасан Роухани привёл в пример сбитый в 1988 году иранский пассажирский самолёт, чтобы показать, что у его страны намного больше причин для ударов по объектам США в качестве возмездия.
Президент Ирана непрозрачно намекнул на заблуждения США по поводу причин для возмездия. Американский лидер Дональд Трамп ранее в Twitter заявил, что военные взяли на прицел 52 иранских объекта.
Это было отсылкой к случившемуся много лет назад эпизоду, когда были взяты в заложники 52 американских гражданина.
На этот намёк отреагировал Роухани. Также через Twitter. Он "поправил" Трампа, уточнив, что у Ирана есть намного больше причин для ударов по объектам США в качестве возмездия.
Так, отметил иранский политик, США могут припомнить ту трагедию, которая произошла в 1988 году с пассажирским самолётом A300, который в июле 1988 года был сбит над Персидским заливом ракетой американских ВМС.
"Те, кто ссылаются на число 52, должны помнить число 290 и рейс IR655. Никогда не угрожайте иранскому народу", - написал Роухани в Twitter.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани. Его советник и вовсе пригрозил американцам "вторым Вьетнамом".
Напомним, что в Иране, а также в Ираке прошли массовые акции в связи с убийством по приказу Трампа иранского генерала Касема Сулеймани, а также ещё девятерых человек.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооружённых сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.

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