Ротшильды заманили Россию в золотую мышеловку

Откуда пошли Второй рейх и золотая валюта

Прошло 150 лет с того момента, когда во Франкфурте-на-Майне 10 мая 1871 года между Францией и Германией был заключен мирный договор, поставивший точку на франко-прусской войне 1870-1871 гг. Важнейшим итогом войны стало соединение разрозненных немецких земель в единую Германию (Второй рейх). Однако есть еще один важный итог: победа Пруссии над Францией положила начало созданию золотого стандарта.

История франко-прусской войны связана с историей наполеоновских войн начала XIXвека. В результате многочисленных ростовщических операций (любые войны – благодатная пора для ростовщиков) семейство Ротшильдов сосредоточили в своих руках большое количество золота. Наполеоновские войны породили Ротшильдов как самый могущественный финансовый клан.

Однако золото надо было превращать в капитал, приносящий прибыль. Самым простым способом этого было учреждение золотого стандарта. Эмиссия денежных знаков (банкнот, разменной монеты) следовало привязать к золотому запасу Центробанков (казначейств) и гарантировать свободный размен денежных знаков на металл из запасов. Поскольку экономика должна развиваться, потребность в денежных знаках должна увеличиваться. А для увеличения объемов денежной эмиссии надо было бы наращивать золотой запас. Самым простым способом наращивания золотого запаса должны были стать золотые займы. И Ротшильды были готовы выступать в качестве золотых заимодавцев. Эта схема получила позднее название золотого стандарта.

Золотой запас не уходил из рук Ротшильдов, он даже прирастал процентами. И самое главное: при такой схеме золото постоянно должно было дорожать. Золотой запас физически прирастает очень медленно, а товарная масса растет намного быстрее. Мир золота противостоит миру товаров. При разных темпах в этих двух мирах покупательная способность каждой унции, каждого грамма золота неизбежно будет расти. Если, условно говоря, вчера за одну унцию золота можно было купить одну тонну железа, то завтра уже можно купить две, а послезавтра – три тонны. А.Д. Нечволодов очень убедительно раскрыл эту тайну золота (тщательно скрываемую Ротшильдами) в своей небольшой книжечке «От разорения к достатку» (1906).

Пятеро сыновей Майера Амшеля Ротшильда обосновались в главных городах Европы: Лондоне, Париже, Вене, Неаполе, Франкфурте-на-Майне. Все они добивались введения золотого стандарта в странах своего пребывания, но успеха добился лишь Натан Ротшильд в Лондоне. Он установил полный контроль над Банком Англии, а в 1816 году английский парламент проголосовал за введение золотого стандарта. Другие европейские страны воздерживались от введения такого стандарта, понимая, что он для них станет «золотой мышеловкой». До середины XIX века Англия пребывала в «золотом клубе» в гордом одиночестве. В конце концов с большим трудом удалось в него втянуть в это клуб Австралию и Канаду (соответственно в 1852 и 1854 гг.). а также в 1854 году Португалию, у которой был большой приток золота из колоний.

Мир жил в основном с серебряными деньгами или использовал в качестве денег оба металла (биметаллизм). Некоторые страны (прежде всего Россия) опирались на бумажные деньги (такие деньги имели привязку к серебру, но обмена на металл не осуществлялось).

По инициативе Франции в 1865 г. рядом стран Западной Европы (Франция, Бельгия, Италия, Швейцария) был подписан договор о создании Латинского монетного (валютного) союза. Устанавливался биметаллизм, т.е. денежные системы стран-участниц союза основывались как на золоте, так и серебре. Между золотом и серебром фиксировалось соотношение 15,5:1. Позднее к Латинскому монетному союзу присоединилось еще несколько стран (Греция, Испания, Румыния, Болгария, Венесуэла и др.). Они приступили к чеканке унифицированных монет (одинаковый вес, одинаковое содержание драгоценного металла, одинаковые размеры монет), разными были лишь названия монет и изображения.

Последняя попытка Ротшильдов уговорить лидеров европейских стран отказаться от биметаллизма и перейти к золотым деньгам была предпринята в 1867 году: в Париже был проведен международный монетный конгресс (позднее получил название: Парижская валютная конференция). Конгресс был проведен по инициативе французского императора Луи Наполеона III, который пригласил на встречу представителей двадцати стран (был представитель и от России). Император находился под сильным влиянием Лондона и Ротшильдов (как английских, так и парижских).

В учебниках по экономике часто ошибочно указывают, что на этом конгрессе был учрежден международный золотой стандарт, что конгресс дал жизнь новой международной валютной системе, которую стали называть «парижской». Это не так. Большинство участников встречи не поддержало идею международного золотого стандарта; делегаты заявили, что остаются приверженцами Латинского монетного союза. (См.: StevenP. Reti, SilverandGold: ThePoliticalEconomyof International Monetary Conferences, 1867 -1892.Westport, CT: GreenwoodPress, 1998).

После этого конгресса Ротшильды поняли, что следует действовать более прицельно, попытаться навязать золотой стандарт какой-либо одной европейской стране. Ротшильдам удалось найти общий язык с министром-председателем правительства Пруссии Отто фон Бисмарком. Франко-прусская война готовилась загодя с участием Ротшильдов. Она началась, продолжалась и завершилась, не сильно отклоняясь от задуманного плана. Пруссия победила. Отто фон Бисмарк стал героем и непререкаемым авторитетом, сумевшим без особых трудов объединить немецкие земли и создать Второй рейх. От Бисмарка Ротшильды ждали выполнения его обещания насчет золотой марки, но для введения такой марки требовался солидный запас драгоценного металла, которого у Бисмарка не было.

И тут появляется палочка-выручалочка в виде контрибуции, которую Франция должна уплатить победителю. По Франкфуртскому мирному договору Франции была назначена контрибуция в размере 5 миллиардов золотых франков – беспрецедентная в истории войн Нового времени дань. Франция была разорена войной с Пруссией, у нее и близко не было таких денег. Как отмечает С. Шарапов в своей работе «Денежная сила Франции», «всей наличной монеты в золоте и серебре, которая находилась в стране, не хватило бы на уплату и четверти контрибуции» (Шарапов С. Денежная сила Франции. Экономический этюд. – Екатеринбург: Тип. газеты «Урал», 1900, с.18).

И тут происходит чудо. Франция получает от ряда европейских стран заём. «Чудо» организовали Ротшильды, благодаря их усилиям удалось устроить общеевропейский заём в пользу «бедной» Франции, а на самом деле в пользу немецкой золотой марки.

Бисмарк выполнил свое обещание, в 1873 году появилась золотая марка. Бисмарка называют «железным канцлером», а я бы назвал его «золотым». Единая Германия нанесла сокрушительный удар по биметаллизму, который действовал в рамках Латинского монетного союза. Германия, сделавшая ставку на золотую марку, стала накапливать золотой запас, в том числе конвертируя серебро в желтый металл. Цена на серебро стала быстро падать. Франция уже была не в силах выполнять взятые обязательства по поддержанию паритета цен на два металла в пропорции 15,5:1. В Европе началось стремительное бегство из серебра в золото. Биметаллизм приказал долго жить. Вот как описывает этот процесс современный специалист по золоту Питер Бернстайн: «Германия пожинала плоды победы над Францией, одержанной в 1871 году. Контрибуция, выплаченная Францией, уменьшила необходимость реализации серебра в целях закупки золота. Немцы ждали до 1873 года, чтобы начать продажу серебра, и даже надеялись, что часть его купит Франция. Французы не только отказались сотрудничать в этом вопросе, но даже пошли еще дальше. 5 сентября 1873 года, на следующий день после окончания выплаты контрибуции, Франция сократила ежедневный выпуск серебряных монет до 280 тысяч франков в день, а в ноябре снова уменьшила его до 150 тысяч франков. Это привело к новому резкому падению спроса на серебро. Франция перестала себя насиловать. Слишком многие страны присоединились к волне продаж, стараясь избавиться от запасов серебряных денег, которые дешевели не по дням, а по часам. Процесс нарастал как снежный ком. Решение, принятое Францией скорее из тактических, а не стратегических соображений, привело к падению цен на серебро с более чем 60 пенсов за унцию в 1860-х годах до 52 ¾ пенса в 1876 году и 51 пенса к концу 1870-х. К этому времени на рынке унция золота стоила в 18 раз дороже унции серебра; к концу столетия она стоила уже в 30 раз дороже унции серебра» (Бернстайн Питер. Власть золота. История наваждения. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004, с. 219).