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Ротшильд объявил конец глобальной модели мира

15 августа 2018, 11:09  •  178 • Аналитика

Мир никогда больше не будет прежним, глобальная экономическая и социально-политическая модель, сложившаяся по итогам Второй мировой войны, близка к своему разрушению. С такими словами обратился к своим клиентам глава инвестиционного фонда RIT Capital Partners, представитель знаменитого дома Ротшильдов барон Джейкоб Ротшильд.

Принадлежность главы фонда к клану, «вершащему судьбы мира» (что, по всей видимости, немного преувеличено), не делает этот прогноз излишне предвзятым. Напротив, обращение интересно тем, что 82-летний барон объективно сублимирует многолетний опыт наблюдений за тем, что все это время происходило в мире, накопленный как им самим, так и многочисленными экспертами, работавшими с его фондом.

Закат развивающихся рынков

Как и положено финансисту, оперирующему миллиардами долларов и контролирующему глобальные финансовые потоки, свои прогнозы Ротшильд строит на оценке изменений их направления. Именно это, по его мнению, определяет и ближайшее будущее во всех прочих сферах человеческой жизни, включая политику и геополитику государств.

Как и многие другие эксперты, Ротшильд обращает внимание на окончание периода низких процентных ставок в главном финансовом центре мира — США. Именно это, по его мнению, в ближайшее время изменит экономический ландшафт во всем мире.

«Годы низких процентных ставок и политики количественного смягчения, надувшие капитализацию фондовых рынков, подходят к концу», — говорит финансист.

О «непредсказуемых последствиях» денежной накачки крупнейших центробанков мира Ротшильд заявлял еще несколько лет назад, называя ее «крупнейшим монетарным экспериментом в истории».

Теперь маятник движется в обратном направлении, и США, раздававшие свои доллары направо и налево, намереваются собрать назад все это «несметное богатство». И первой жертвой в данной ситуации станут развивающиеся страны, изрядно «подразвившиеся» на этой беспрецедентной долларовой раздаче.

Процесс уже запущен, и обратного хода в нем не предвидится. ФРС США медленно, но уверенно повышает процентные ставки, высасывая с рынков долларовую массу. Взамен утекающим долларам на опустевшие развивающиеся рынки приходит кризис.

Последние события в Турции, ЮАР и Аргентине, уже переживших девальвацию национальных валют, подтверждают предположения 82-летнего финансиста.

Проблемы встают перед зоной евро с ее потенциально разрушительными уровнями долга в отдельных странах, тогда как вероятность торговой войны усиливает напряженность и давит фондовые рынки, отмечает Ротшильд.

Финансовый кризис, поглощающий развивающиеся страны, накладывается на застарелые геополитические проблемы, такие как Brexit, КНДР и ситуация на Ближнем Востоке, что в любой момент может пустить вразнос все нынешнее мироустройство.

«После терактов 11 сентября и во время кризиса 2008 года мировые державы работали вместе с единым подходом. Сегодня же сотрудничество затруднено. Это создает риски для послевоенного экономического порядка и безопасности», — пишет в своем обращении Ротшильд.

А что Россия?

Чем в свете прогнозов престарелого миллиардера все это может обернуться для России?

Учитывая ее принадлежность к развивающимся странам, российские перспективы сегодня достаточно тревожны. Последний обвал курса рубля продемонстрировал, что Россия и ее рубль более не могут оставаться в стороне от общей девальвационной тенденции, когда США, подобно огромному пылесосу, высасывают доллары из всего мира.

Единственным ее преимуществом, по отношению к Турции или ЮАР, оставались высокие нефтяные цены, препятствовавшие чрезмерному ослаблению рубля. Однако события последних дней показали, что сдерживающая сила этого фактора практически иссякла.

Валентин Катасонов: Это не просто санкции, это война

Не меньшую деструктивную роль играют и прогнозы скорого снижения мировых нефтяных цен. В этой ситуации Россия все больше начинает походить на Турцию. На фоне странной и отчасти безумной политики президента Реджепа Эрдогана в стране продолжается снижение процентных ставок, что подтолкнуло почти к 30-процентной девальвации национальной валюты.

Примечательно, что на протяжении длительного времени схожим путем идет и РФ. Снижение ставок Банком России ослабило позиции рубля на фоне глобального бегства капитала в США.

Наивный довод о том, что снижение ставки перезапустит внутреннее производство, как в Турции, так и в России перекрывается массовым оттоком инвестиций. При этом и та и другая страна ухитрились в и без того непростой ситуации поссориться практически со всеми ведущими странами мира, получив взамен ворох экономических санкций. И это в то время, когда мир накрывает волна глобального кризиса.

Тревогу вызывает и то, что России практически нечего противопоставить надвигающейся угрозе. Недавние предложения главы Минфина РФ перевести нефтяной экспорт из доллара в другие валюты выглядят по меньшей мере странными, так как это равносильно добровольному отрезанию себя от значительной части мирового рынка.

Не стоит сбрасывать со счетов и геополитические угрозы, о которых говорил в своем обращении Ротшильд. Вероятность крупнейшего вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и в Центральной Азии достаточно велика. И по мере ухудшения экономической ситуации в развивающихся странах большая война в этом регионе вскоре окажется неизбежной.

Очевидно, что она приведет к перекройке всей существующей картины и расстановки сил в этой (и не только) части мира. Как показывает история, такие крупные конфликты приводят к падению одних и восхождению других причастных к ним игроков.

Практически со стопроцентной вероятностью можно сказать, что в противостояние будут втянуты Иран, Турция, Саудовская Аравия, страны Центральной Азии и США. Велика вероятность участия в нем и России.

Почему удалось договориться по Каспию

Возможно, именно эта схватка и станет для нее моментом истины, так как по историческому опыту можно сказать, что победителем в крупных международных конфликтах оказывается сторона, напрямую в них не участвующая.

Если России удастся преодолеть соблазн и не «вляпаться» в предполагаемую бойню, ограничившись ролью внешнего арбитра и поставщика оружия, у нее появляется уникальный шанс выйти «с профитом», решив для себя целый ряд важнейших проблем. При этом остальные участники будут ослаблены конфликтом и их влияние окажется заметно подорванным.

Впрочем, на протяжении всей последней истории, от Первой мировой до сирийского конфликта, сделать это ей до сих пор не удавалось. Удастся ли на этот раз — не известно.

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