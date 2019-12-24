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Ротшильд – агент Кремля: владелец аэропорта уступил свою долю российскому бизнесмену

24 декабря 2019, 17:24  •  87 • Украина
Как «невидимая рука рынка» влепила пощёчину бывшему правительству Санду
Планы Кишинёва по строительству в стране ещё как минимум двух аэропортов принесли неожиданный результат – в воскресенье стало известно, что Натаниэль Ротшильд, собственник компании NR Investments Ltd, отказался выкупить 95% активов у концессионера Avia Invest SRL – собственника (на данный момент) аэропорта Кишинёв.
«NR Investments Limited, Гернси, Нормандские острова, подтверждает, что она уступила свою долю в Komaksavia Airport Invest Ltd и больше косвенно не владеет долей в Avia Invest SRL»,
– сообщает пресс-релиз Investments Limited.
Кстати, бенефициаром Avia Invest SRL является беглый молдавский бизнесмен и политик Илан Шор, который в настоящее время находится в международном розыске по обвинению в банковском мошенничестве.
Игорь Додон уверен, что причиной отказа Ротшильда от аэропорта Кишинёв стали именно планы правительства.
«Наши планы по уничтожению монополии на авиауслуги в Молдавии кого-то насторожили», – считает президент Молдовы.
Он напомнил, что аэропорт взяли в управление лишь на время, а государство не собирается его продавать.
«Мы будем настаивать на процедуре отмены договора о сдаче в концессию, который был подписан несколько лет назад. У нас есть реальные шансы этого добиться. Может, концессионер сам придёт к нам и откажется от своего участия, если будут развиваться и другие аэропорты»,
– констатировал глава государства в понедельник на брифинге.
Пресс-служба компании Chisinau International Airport подтвердила появившуюся в СМИ информацию о новом собственнике аэропорта.
«Мы подтверждаем опубликованную в СМИ информацию о том, что бенефициаром компании Komaksavia Airport Invest Ltd является российский бизнесмен Андрей Гончаренко.
Андрей Гончаренко – предприниматель, бывший топ-менеджер компании «Газпром», с деловыми интересами в различных областях, таких как строительство, развитие инфраструктуры, недвижимость и торговля.
Компания Avia-Invest гарантирует всем пассажирам и авиакомпаниям, что международный аэропорт Кишинева продолжит предоставлять качественные услуги всем своим клиентам и партнёрам»,
– говорится в сообщении пресс-службы.
По словам нового владельца, в его планы входит «строительство новой взлётно-посадочной полосы для дальнемагистральных самолётов и нового, самого современного, терминала».
Депутаты партии «Действие и солидарность» (PAS) по этому поводу уже намерены выдвинуть вотум недоверия правительству Иона Кику, обвиняя его в «предательстве Молдовы», а также собираются обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием прояснить обстоятельства, при которых аэропорт перешёл в руки российскому бизнесмену.
«Новым владельцем стал российский миллиардер Андрей Гончаренко, и один из важнейших стратегических объектов страны перешёл под контроль иностранного государства, рискуя стать внутренним аэропортом России. Становится понятно, почему ПСРМ и ДПМ в такой спешке отправили в отставку правительство Санду, которое помешало бы этой сделке»,
– уверены депутаты партии Майи Санду.
Не понравилась новость и демократам – депутат Андриан Канду заявил, что теперь аэропорт «попал под влияние России» и Молдове не видать «крупных западных инвестиций».
«Аэропорт Кишинёва мог стать региональным или даже международным авиационным узлом. Но наша страна утратила эту возможность не только из-за преследований, нестабильности и неспособности государства защитить инвестиции, но в том числе из-за наивности или добровольных намерений проевропейцев, которые получили власть в июне»,
– сожалеет Канду.
Одно остаётся непонятным в недовольстве молдавских прозападников – по идее, их гнев должен быть направлен против господина Ротшильда, который уступил аэропорт российскому бизнесмену с украинской фамилией. Но почему-то правительство Санду, которое зачем-то скоренько сплавило аэропорт Ротшильду, а потом картинно хлопало глазами и разводило руками, не печалилось по поводу дальнейшей судьбы активов. А теперь поздно пить боржоми – в дело вступила пресловутая «невидимая рука рынка», которой, кстати, прозападники поклоняются. Другое дело, что эта рука влепила пощёчины госпоже Санду и её министру, который строил из себя дурачка перед журналистами, объясняя появление Ротшильда в качестве владельца аэропорта Кишинёв. Теперь оппозиции непременно нужно устроить митинг под лозунгом «Ротшильд – агент Кремля!»…
Напомним, аэропорт Кишинёв был сдан в концессию в 2013 году на 49 лет и уже успел трижды сменить собственника.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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