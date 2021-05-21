Ротмистр Пилецкий, или Легенда без правды

Человек, который писал эпопею про себя

Польско-израильские отношения переживают не лучшие времена. Тель-Авив стремится добиться от Варшавы признания фактов соучастия польских вооружённых формирований в истреблении евреев во время гитлеровской оккупации, Варшава не хочет эти факты признавать. В 2018 г. Польша даже приняла закон об уголовном наказании за заявления об ответственности страны за уничтожение еврейского населения.

Министры и премьер-министры обеих стран обвиняют друг друга в расизме и ненависти, а в феврале 2021 г. дошло до судебного разбирательства против председателя Международного совета "Освенцим" в Польше Барбары Энгелькинг (Barbara Engelking) и сотрудника университета Оттавы (Канада) Яна Габровского (Jan Gabrowski). Их вина состояла в том, что в своей книге "Ночь без конца" (NightWithout End) они написали о содействии поляков-католиков гитлеровцам в истреблении евреев.

Варшава напирает на то, что 7 тыс. поляков признаны Израилем «праведниками народов мира» – больше, чем представителей других наций. Это действительно так, поскольку довоенная Польша была самым "еврейским" государством Европы, и случаи спасения евреев поляками на самом деле имели место. Однако есть оборотная сторона медали: самую активную в Европе помощь гитлеровцам в облавах и расстрелах евреев оказали тоже поляки. Из 6 млн. погибших за годы оккупации граждан Польши 50% составили польские евреи.

В 1938 г. посол Польши в Германии Юзеф Липский обещал Гитлеру памятник в Варшаве, если тот поможет Варшаве выселить евреев в Африку. В 1939 и 1941 гг. в уже оккупированной Польше прошли массовые антиеврейские погромы в Щучине и Едвабне, в 1945 г. в Кракове, в 1946 г. в Кельце. Погибли сотни евреев, в т. ч. детей и женщин. В Щучине было два погрома и оба при одобрении местного католического духовенства.

Евреев убивали и отряды Армии Крайовой (АК). В августе 1944 г. в Секежинском лесу АК убила 60 евреев, сбежавших из немецкого лагеря в Скаржиске Каменной. В апреле 1946 г. банда Юзефа Кураша умертвила семерых еврейских детей, выкраденных из санатория у деревни Ваксмунд Малопольского воеводства.

Боевики АК в сегодняшней Польше наделены статусом героев и освободителей страны от немецкой оккупации. Курашу посвящены книги, на стене костёла св. Станислава Костки установлена в его честь мемориальная табличка. В 2009 г. президент Лех Качиньский наградил Большим крестом Ордена возрождения Польши "за выдающиеся заслуги в борьбе за независимость Польши" Леона Тарашкевича, организовавшего в феврале 1946 г. облаву на евреев в г. Парчев Люблинского воеводства.

И вот новый скандал. Журналистка Еврейского телеграфного агентства Катаржина Маркуш (Katarzyna Markusz) заявила о сотрудничестве с нацистами членов польского подполья в концлагере Освенцим под руководством ротмистра Витольда Пилецкого. Чтобы понять серьёзность обвинения, надо знать, кто такой Пилецкий в современной Польше.

Его официальная биография такова: участник боёв с Красной армией в 1919 году в Литве, советско-польской войны 1920 г. и войны с гитлеровцами 1939 года. В 1940 г. добровольно попадает в руки немцам, чтобы оказаться в Освенциме для организации там антифашистского подполья. Из Освенцима группа Пилецкого на протяжении трёх лет снабжала эмигрантское правительство в Лондоне информацией о положении дел в лагере. Через 2,5 года Пилецкий бежит из лагеря, воюет, опять попадает в плен, снова бежит и снова воюет. В 1945 г. наладил контакты с офицерами минобороны Польской Народной Республики (ПНР) и исправно передавал западным спецслужбам секретную информацию.

По количеству посвящённых ему книг, фильмов, выставок, памятников, музыкальных произведений, театральных представлений Пилецкий занимает первое место среди членов антикоммунистического подполья послевоенной Польши. Учреждён Институт Пилецкого для изучения истории «тоталитарных режимов» в Европе ХХ в. (имеются в виду гитлеровская Германия и Советский Союз). Культ Пилецкого Варшава пытается экспортировать в Россию, называя его героем Карелии и Европы (ротмистр родился в Олонце), о нём много статей на русском языке.

В реальной жизни Пилецкий был другим человеком. Во-первых, в Освенцим он попал не добровольно, а по приказу командиров, и гордое звание "добровольного узника фашистского концлагеря" к нему не подходит. АК появилась в результате слияния множества польских подпольных организаций, некоторые из них враждовали друг с другом. До прихода в АК Пилецкий был боевиком Союза вооружённой борьбы, и командиры АК в Варшаве хотели от него избавиться. О согласии отправиться в концлагерь его не спрашивали.

Во-вторых, в Освенциме Пилецкий отказывался помочь узникам-евреям и якшался с врачом-коллаборационистом Владиславом Дерингом (Dering). Эти факты упоминаются в книге историка Михала Вуйчика (Michał Wójcik) "Забытые восстания в лагерях смерти: Треблинка, Собибор, Аушвиц-Биркенау" (Zapomniane powstania w obozach Zagłady: Treblinka, Sobibór, Auschwitz-Birkenau).

По приказаниям офицеров СС Деринг кастрировал 80 заключённых, некоторые из них скончались. В 1991 г. британское издание Observer назвало Деринга гитлеровским военным преступником. Пилецкий знал о преступлениях Деринга, но не мешал ему. Спасение евреев в Освенциме не входило в его планы, как и в планы командования АК. Зная от Пилецкого о сотнях тысяч евреев, помещаемых в лагерь, АК не предприняла ни одной крупной акции, чтобы спасти людей. Некоторые члены ячейки Пилецкого убивали заключённых. Если кто-то из заключённых-коллаборационистов помогал полякам, Пилецкого не смущали его преступления против евреев.

Попытки еврейских журналистов рассказать о Пилецком правду в Польше встречают в штыки. Историк д-р Адам Цыра пытается доказать, что Деринг, кастрируя пленных, этим спасал им жизнь, т. к. подопытных пациентов немцы не убивали. Сами "спасённые" так не считали и свидетельствовали против Деринга на судебном процессе после войны.

Говоря о Пилецком в одном из интервью, Вуйчик заметил: "Знаменитый рапорт этого "добровольца без доброй воли" – это сенсационная досужая болтовня, а никакой не тревожный сигнал [международному сообществу]. Он писал эпопею про себя – про ловкого рыцаря, который выполнял задание в самом пекле. Рапортовал, как поляки в Освенциме хитро водят немцев за нос".

Пилецкий был казнён за шпионаж по приговору суда ПНР в 1948 г. Известно, что у США существовал план массированных бомбардировок польских городов. Информация Пилецкого наверняка была здесь полезной. И как считать его героем, если он добровольно обрекал на смерть сотни тысяч соотечественников от американских бомб?