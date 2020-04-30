Ротация военных НАТО в Прибалтике на фоне пандемии

Страны Балтии всё больше превращаются в полигон НАТО

В небе над Прибалтийскими странами происходит ротация – лётчиков бельгийских ВВС меняют на испанских и британских.

Латвия, Литва и Эстония не обладают собственными военными самолётами для патрулирования воздушного пространства, в связи с этим патрулированием неба над Прибалтикой занимается НАТО с тех пор, когда эти три страны в 2004 году стали членами Альянса.

«Контингент вместе с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon британских ВВС сменит военных Бельгии, которые охраняли воздушное пространство в течение восьми месяцев. Шесть истребителей F-18 Hornet ВВС Испании в понедельник уже прилетели на авиационную базу в Шяуляе для выполнения воздушной миссии НАТО. Они будут патрулировать небо над странами Балтии в период с мая по август. Церемония смены пройдёт 30 апреля на авиабазе в Шяуляе. Из-за риска коронавируса мероприятие будет максимально упрощено с учетом всех возможных мер безопасности»,

– говорится в сообщении пресс-службы Вооружённых сил Литвы.

Страны Балтии превращают территории в военный плацдарм НАТО для возможного наступления на Россию, причём население этих стран далеко не радо такой перспективе. Жители Прибалтики недовольны большим количеством военных НАТО, расквартированных в населённых пунктах. Согласно проведённому в 2017 году опросу GfK, 45% жителей, в частности, Латвии, не чувствуют защиты от присутствия военных НАТО, наоборот – считают их источником опасности. Однако правительства не собираются советоваться по этому поводу с гражданами своих стран.

«Мне кажется, что у значительной части латышского населения существует негативное отношение к тому, что нынешние власти старательно превращают территорию Латвийской Республики в военный плацдарм для возможной агрессии против России. Никто не хочет в Латвии, исключая, может быть, самых оголтелых националистов, чтобы Латвия оказалась под ответным ударом со стороны РФ, что неизбежно приведёт к огромным потерям»,

– рассказал политолог, директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований (Латвия) Виктор Гущин во время Zoom-конференции «Латвия и Россия: общая история и сепарированная экономика».

По его мнению, «значительная часть латышского населения также заинтересована в сохранении и упрочении экономических, культурных, научных и иных контактов с современной Россией при сохранении возможности свободно контактировать с современными европейскими странами».