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«Ротация будет постоянной»: американский эсминец «Карни» вошёл в Чёрное море

13 августа 2018, 13:54  •  158 • Украина
Ракетный эскадренный миноносец «Карни» ВМС США вошёл в акваторию Чёрного моря. Официальная цель визита — проведение операций по обеспечению «безопасности на море», а также «укрепление потенциала и оперативной совместимости с союзниками и партнёрами в регионе». В предыдущий раз «Карни» заходил в черноморскую акваторию в середине февраля 2018 года. В экспертном сообществе уверены, что ротация кораблей НАТО и их присутствие у границ России будут продолжаться.
 
Reuters © Yoruk Isik
 

Американский ракетный эскадренный миноносец «Карни» класса «Арли Бёрк» вошёл в Чёрное море в воскресенье, 12 августа. Об этом говорится в официальном сообщении Шестого оперативного флота Военно-морских сил США.

Американские военные утверждают, что эсминец зашёл в черноморскую акваторию для проведения операций по «обеспечению безопасности» на море и для «укрепления потенциала и оперативной совместимости с союзниками и партнёрами в регионе».

«Проведённое здесь время поможет нам повысить оперативную совместимость, а также обмен информацией и опытом с нашими партнёрами», — заявил командир корабля Тайсон Янг.

#USSCarney (DDG 64) entered the #BlackSea, Aug. 12, 2018, in order to conduct maritime security operations and enhance capability and interoperability with allies and partners in the region. #ReadyForceshttps://t.co/xjLNJfdtyY

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) August 12, 2018

«Карни» вошёл в Чёрное море, чтобы продемонстрировать приверженность Соединённых Штатов коллективной обороне стран НАТО и черноморских партнёров. Все усилия Минобороны в поддержку стран НАТО в Восточной Европе подпадают под действие операции «Атлантическая решимость», — сообщил представитель пресс-службы Шестого флота Райан Кледзик.

Эсминец «Карни» оснащён системой Aegis, ракетами «Томагавк» и «Гарпун», а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки. Он может нести два штурмовых вертолёта Sikorsky SН-60 Seahawk. Длина корабля — 154 м, водоизмещение — 9 тыс. тонн.

Штатным портом базирования эсминца является город Рота в испанской Андалусии, где расположена крупная военно-морская база. Помимо «Карни», там дислоцированы ещё три эскадренных миноносца класса «Арли Бёрк»: «Дональд Кук», «Портер» и «Росс».

A @USNavy#Sailor stands watch on the fantail of the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer #USSCarney. The ship is conducting routine operations in the #US6thFleet area of operations. #NavyTheNationNeeds#PowerforPeacepic.twitter.com/LnhFkeuHsX

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 12 августа 2018 г.

В предыдущий раз «Карни» заходил в акваторию Чёрного моря в середине февраля 2018 года. Тогда сообщалось, что эсминец совместно с другим американским кораблём этого класса — миноносцем «Росс» — проводил операции «по обеспечению безопасности».

А в начале июля флагманский корабль Шестого флота «Маунт Уитни» в сопровождении эсминца «Портер» пересёк Босфор и Дарданеллы для участия в совместных с Украиной, Турцией и Болгарией учениях «Морской бриз — 2018».

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Тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова связала проведение учений «Морской бриз» с попыткой спровоцировать напряжённость в Черноморском регионе.

«Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряжённость, причём не только на юго-востоке Украины, но и на Чёрном море в целом», — заявила Захарова.

При этом она отметила, что ответственность за возможные негативные последствия будут нести страны, постоянно обвиняющие Москву в создании угроз региональной стабильности и вовлекающие Киев в игры с огнём.

«Сумасшедших в Шестом флоте не наблюдается»

Несмотря на регулярную активность ВМС США в Чёрном море, не стоит ожидать наращивания американской корабельной группировки в регионе, полагает коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Вряд ли они смогут нарастить своё присутствие в Чёрном море — сумасшедших в Шестом флоте США не наблюдается. Все понимают одну простую истину: на полуострове Крым находится достаточное количество средств береговой обороны, которые такое присутствие делают неудобным», — заявил военный эксперт.

Собеседник RT также подчеркнул, что присутствие кораблей стран нечерноморского региона регламентируется конвенцией Монтрё, хотя Соединённые Штаты несколько раз нарушали сроки пребывания своих судов в Чёрном море, ссылаясь на произошедшие поломки.

Конвенция Монтрё, принятая ещё в 1936 году, устанавливает режим прохода военных кораблей через черноморские проливы.

Согласно документу, черноморские державы (Турция, Румыния, Болгария и СССР, с 1991 года — Россия, Украина и Грузия) могут в мирное время проводить через Босфор и Дарданеллы военные корабли любого класса при условии предварительного уведомления властей Турции. Для военных же судов нечерноморских стран введены значительные ограничения по классу и тоннажу, а также по времени пребывания в акватории Чёрного моря — не более 21 суток.

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Кроме того, Леонков отметил, что в заявлении по итогам саммита НАТО главы государств — членов Североатлантического альянса приветствовали изъявивших желание вступить в блок Украину и Грузию, поэтому страны НАТО будут оказывать им поддержку. По словам эксперта, ротация кораблей ВМС США и их присутствие у границ России будут продолжаться.

«Периодически заходит и флагман Шестого флота — так называемый корабль координации и связи, проходят учения, обучение экипажей, оказывается поддержка тем государствам, которые заявили о желании вступить в блок НАТО. Они будут менять один корабль на другой, ротация будет постоянной. Россия названа чуть ли не источником терроризма, вводятся новые санкции, количество кораблей, полётов американских беспилотников в Черноморском регионе, в Балтийском море, на севере и на тихоокеанских рубежах только увеличилось. Единственный период времени, с которым можно сравнить, — это времена холодной войны», — обрисовал ситуацию Леонков.

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