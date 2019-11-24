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Ротару можно лишить звания народной артистки: Эксперт раскрыл механизм отзыва

24 ноября 2019, 12:39  •  280 • Политика
Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян полагает, что певицу Софию Ротару можно лишить звания народной артистки СССР. Раскрывая механизм отзыва почётного звания, собеседник отметил, что у России есть такое право.
На волне вспыхнувшего общественного негодования в связи с тем, что украинская певица София Ротару возвращается на российскую эстраду, в Сети прозвучало несколько различных предложений.
Возмущение вызвало то, что свои деньги певица перечисляла на нужды украинских боевиков, воюющих в Донбассе против ополченцев и убивающих мирных жителей региона, включая детей.
Одни пользователи предлагали встречать исполнительницу везде с фото детей, убитых в Донбассе, другие так и вовсе предлагали устроить "хуторянке" бойкот и на её концерты не ходить вовсе.
Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян считает возможным лишить Софию Ротару звания народной артистки СССР. Собеседник Ura.ru полагает, что певица просто не достойна почётного звания, и раскрыл механизм отзыва.
По его словам, сделать это можно в том случае, если будет возбуждено уголовное дело и приговор по нему вступит в силу. "Механизм лишения почётных званий в нашей стране работает только в одном случае", - заметил при этом эксперт.
Но в отношении Ротару у России, как у правопреемницы Советского Союза, есть возможность лишить певицу звания "народной".
"Я думаю, страна будет вправе его отозвать", - предположил собеседник. Он также не исключил того, что заработанные в России деньги во время выступлений Ротару может перечислить на нужды ВСУ.

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