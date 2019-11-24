Ротару можно лишить звания народной артистки: Эксперт раскрыл механизм отзыва

На волне вспыхнувшего общественного негодования в связи с тем, что украинская певица София Ротару возвращается на российскую эстраду, в Сети прозвучало несколько различных предложений.

Возмущение вызвало то, что свои деньги певица перечисляла на нужды украинских боевиков, воюющих в Донбассе против ополченцев и убивающих мирных жителей региона, включая детей.

Одни пользователи предлагали встречать исполнительницу везде с фото детей, убитых в Донбассе, другие так и вовсе предлагали устроить "хуторянке" бойкот и на её концерты не ходить вовсе.

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян считает возможным лишить Софию Ротару звания народной артистки СССР. Собеседник Ura.ru полагает, что певица просто не достойна почётного звания, и раскрыл механизм отзыва.

По его словам, сделать это можно в том случае, если будет возбуждено уголовное дело и приговор по нему вступит в силу. "Механизм лишения почётных званий в нашей стране работает только в одном случае", - заметил при этом эксперт.

Но в отношении Ротару у России, как у правопреемницы Советского Союза, есть возможность лишить певицу звания "народной".