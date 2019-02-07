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Ростуризм возглавит начальник PR-департамента Администрации президента России

07 февраля 2019, 20:24  •  91 • Политика
Подведомственное Минэкономразвития РФ Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) возглавит Зарина Догузова, которая сейчас занимает должность начальника департамента  по общественным связям и коммуникациям в Администрации президента РФ.
Как известно из открытых источников, Догузова окончила факультет международной журналистики МГИМО в 2008 году. В 2015 году Владимир Путин присвоил ей своим указом классный чин действительного государственного советника второго класса.
Догузова входит в наблюдательный совет центра "Амурский тигр", созданного по инициативе Владимира Путина Русским географическим обществом.
Во вторник, 5 февраля, премьер-министр Дмитрий Медведев освободил своим постановлением от занимаемой должности Олега Сафонова, который был главой Ростуризма с 2014 года. Осенью 2018 года Ростуризм стал подведомственным учреждением Минэкономразвития, ранее его курировало Минкультуры РФ.

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