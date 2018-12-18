Ростислав Ищенко: Невестку Прошенко СБУ не сможет же привлечь за ее родителей в Питере!

- Почему после заявлений Петра Порошенко о том, что надо вычислить и примерно наказать всех украинских чиновников и депутатов, имеющих родственные связи на территории «вероятного противника», то есть в Крыму, ему тут же прилетела ответка про его собственную родню?

- Господи, ну и что там было уточнять?! То, что у самого Петра Порошенко, у его главы МИДа Павла Климкина, да у половины приближенных есть родственники в России - известно было даже не вчера.

- Но разве он не отрезал свой собственный родственный сук, на котором сидел?

- Как сказал Петр Алексеевич: «СБУ проверит». Ну конечно, очень оперативно проверит, и скажет, что все в порядке. Что вот этим вот гражданам - им можно…

- Почему украинские издания так оперативно опубликовали данные о родне главы государства, министра иностранных дел, ряда генералов?

- Вообще все эти данные не новые - они украинскими СМИ уже публиковались. И был скандал в свое время с тем, что старший сын президента женился на девочке с российским гражданством. Причем это происходило, когда Порошенко уже возглавил страну. И про то, что Павел Климкин - уроженец российского Курска, и что во втором браке он взял в жены девочку, дочь генерал-майора, живущего в Крыму — тоже был скандал. И про его медаль за освобождение Крыма тогда сообщили. И еще дали список украинских деятелей с родней в России.

- На всякий случай, у генерала Сергея Наева, который после окончания Московского высшего общевойскового командного училища служил в Германии, а потом на Дальнем Востоке, а сейчас готовит операцию ВСУ на Донбассе, брат Максим живет в Крыму.

- Так родственники в украинском истеблишменте есть почти у каждого! Многие успели послужить в российской армии или на флоте. Андрей Деркач, народный депутат Украины, который когда-то возглавлял украинский аналог Росатома - он в начале 90-х был слушателем Академии Министерства безопасности России. Да, и с тем же генералом Наевым похожая ситуация. Но не в интересах Порошено предпринимать действия против этого генерала. А уж тем более - против собственного сына или против главы МИДа.

- То есть данные, что более половины нынешней властной элиты Украины имеют близких родственников на территории России - точны?

- В Великой Отечественной Украина потеряла только на фронте, где воевало около 8 миллионов украинцев, не менее половины. А всего потери в войну достигли четверти населения. И это восполнялось теми, кто приезжал из других республик СССР. В первую очередь — из России. Надо же было строить заводы и фабрики. Когда строился днепропетровский « жмаш" — туда приезжали квалифицированные кадры из России, как и в Харьков. А сколько людей из миллионной группировки Советской Армии на территории УССР остались здесь жить?! А военные моряки со всех флотов переводились на Черноморский флот, чтобы здесь встретить старость - и все эти люди связаны огромным количеством нитей с Россией. А с западной Украины ездили добывать нефть и газ в Тюмень.

- То есть, на Украине проще убрать с госслужбы тех, у кого нет родственников в России?

- Да, их просто меньше окажется.

- Никаких реальных действий не будет?

- Кончено, нет. Публикация про невестку Порошенко и тестя Климкина — это чтобы в очередной раз ударить по нынешнему президенту. И тот прореагировал естественно. Он в своем глупом стиле выразился. Ну, СБУ примет меры. И все.

- СБУ точно ничего не сможет сделать с тем, что свояки президента Украины живут в Питере...

- А почему это кого-то должно беспокоить? Всё это - очередная пропагандистская история, которая не связана больше ни с чем, кроме как с президентскими выборами.

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