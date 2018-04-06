Ростислав Ищенко: «Будь украинские националисты умными – они бы молились на Россию»

• 309 • Украина

Когда-то в далёком детстве, году эдак в 1995-м, ещё работая в администрации Кучмы, я сформулировал для себя, а затем неоднократно озвучивал две аксиомы, позволяющие без проблем абсолютно точно прогнозировать любые ходы украинских политиков.

Первая. Если хотите знать, как поступят украинские политики в конкретной ситуации – придумайте самый худший из возможных вариантов, и можете быть уверенны, что они обязательно найдут намного худший.

Вторая. Чем радикальнее украинский националист, чем больше у него возможностей конвертировать свои взгляды в реальную политику и чем последовательнее он это делает, тем вернее и быстрее он уничтожает украинскую государственность.

События подтвердили абсолютную точность данных аксиом в двух сферах.

В сфере экономики, последовательное воплощение лозунга «прочь от России» привело Украину не просто к деиндустриализации, как думают некоторые. На самом деле уже наполовину уничтожено (а будет уничтожено полностью) и украинское сельское хозяйство. Украина уже полтора десятка лет, как импортирует картофель из Египта, Польши, Белоруссии (это только основные поставщики), сало из Польши и Белоруссии. Импортируется значительная часть молочной продукции, рыбой Украина никогда себя не обеспечивала. Экзотические фрукты завозятся и в Россию, и в Британию, но Украина умудрилась попасть в зависимость от импорта даже таких культур, как помидоры и огурцы, которые раньше сама вывозила в другие республики СССР. Только капустой она себя ещё самостоятельно обеспечивала в 2013 году (сейчас уже не знаю). Более-менее нормальной была ситуация только с производством сыров и курятины. Да ещё хлеба в стране хватало.

Основные сельскохозяйственные мощности были переориентированы на производство нескольких экспортных культур. Конкретно: пшеницы, кукурузы, рапса и семена подсолнечника. Часть семян перерабатывалась на месте, и на экспорт шло ещё и подсолнечное масло. Остальной сельскохозяйственный экспорт был мизерным. Главное же, что ввоз конкретных культур, превышал их вывоз.

Рынок рапса (в основном европейский) просел ещё до переворота. С семечкой и подсолнечным маслом, пока всё вроде бы нормально. Иногда даже отмечают небольшой рост. А вот внешние рынки зерновых Украина теряет в пользу России, поскольку после переворота умудрилась (воюя с российским транзитом и пытаясь переделить сферы влияния в транспортной отрасли) настолько убить инфраструктуру, что уже собранный урожай, по заключённым контрактам, не удаётся вывезти. Банально не получается доставить его в порты из-за инфраструктурного коллапса.

Всё это результат разрыва кооперационных связей с Россией, под лозунгом: «Нас ждут в Европе, там всё бесплатно!» Точно, ждут, бесплатную, по европейским меркам, рабочую силу.

Нельзя сказать, что украинских политиков, «экспертов», «активистов» и «патриотов» без полезной профессии не предупреждали о последствиях их экономической политики. Да и предупреждать не надо было. Это же было очевидно. Но не для них.

В сфере культуры и межнациональных отношений националистов тоже предупреждали, что бездумная радикальная национализация всего, что шевелится, приведёт к гражданской войне. Первоначально, идея украинской государственности не вызывала отторжения у 90% населения. Единицы предупреждали, что если начать строить государство под петлюровским знаменем, что логическим завершением будет приход к бандеровщине, в которую и выродилась петлюровщина во второй половине 20-х – в 30-е годов ХХ века. Если начать с «безобидного» провозглашения украинского языка «единственным государственным» в насквозь русскоязычной стране, то итогом будет запрет русского.

Глупый народ не понимал и верил в лучшее. Народ никогда ничего не понимает и всегда верит в лучшее. Но националисты-то, желавшие построить мощную украинскую державу на зависть Европе и миру, должны же были просчитывать простую вещь. Только что созданному государству, для упрочения, для развития, для того, чтобы легитимность его существования укоренилась в мозгах собственного населения и окружающих стран, необходимо 30–50 лет внутренней стабильности и экономической эффективности. За это время успеет родиться, вырасти, вступить в активную жизнь 1–2 поколения, которые не знали иной государственности. Через 30 лет они будут составлять большую часть работающих, а через пятьдесят большую часть населения в принципе.

За это время, огромное число людей и так выучит украинский язык. Его и в советской школе на Украине учили повсеместно, наравне с русским. Более того, даже русский украинский начнёт существенно отличаться от русского русского, за счёт естественного автономного развития. Спокойно, без проблем и эксцессов, уже к 2021–2041 году можно было получить вполне консолидированную украинскую политическую нацию, идентифицирующую себя, как не русскую, хотя и вышедшую из одного корня с русскими, и украинское государство, формально дружественное России, но активно конкурирующее с ней в сфере экономики (за рынки сбыта) и за (неизбежно вытекающее из экономической конкуренции) политическое влияние в Белоруссии, Молдавии и на Кавказе, следовательно и за военно-политическое доминирование в акватории Чёрного моря.

При сохранении «сильной, дружественной России Украины», к чему, кстати, стремилась Москва, такой итог был неизбежен, в силу естественного развития двух государственных образований.

Это ровным счётом то, к чему стремятся украинские националисты. Только такой итог был бы ещё и профинансирован Москвой, которая вкладывала и собиралась продолжать вкладывать десятки миллиардов долларов в украинскую экономику. Более того, не дестабилизируй националисты обстановку на Украине, ни «Газпром» бы не заикнулся о желании вложить десятки миллиардов долларов в строительство обходных «потоков», ни Европа бы эту идею не поддержала. Напомню, что ещё в конце 2004 года были практически завершены переговоры о создании трёхстороннего (Россия-Украина-Евросоюз) консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. Реализация этой договорённости предполагала как раз инвестирование тех самых десятков миллиардов (6–10, только на первом этапе) долларов в модернизацию и расширение транзитного потенциала украинской газотранспортной системы.

Идею консорциума закопал Ющенко, под крики об уникальном достоянии нации – ГТС, которую якобы хотели отдать России. Но Ющенко, со своими прибамбасами, подаривший «Газпрому» несколько десятков миллиардов долларов за счёт того, что разорвал газовый контракт (газ по пятьдесят) и, при помощи перманентных газовых войн с Россией, убедивший Европу в необходимости уйти от односторонней зависимости от украинской ГТС, по сравнению с нынешними «лидерами» Украины выглядит умеренным политиком и взвешенным экономистом.

Напомню, точку возврата (с формированием отдельной украинской нации и вполне конкурентоспособного государства) Украина должна было пройти между 2021 и 2041 годами. Сейчас 2018. В стране гражданская война, с тенденцией к расширению, прогрессирующая депопуляция, финансово-экономический коллапс и абсолютная неспособность центральной власти контролировать не только страну, но саму себя.

Это результат реализации политических концепций украинских националистов. Конечно, сыграла роль и склонность украинского олигархата к безудержному до бессмысленности воровству. Но страну уничтожило не само воровство, а то, что ради обеспечения свободы воровства власть сознательно передавалась всё более и более радикальным и всё менее адекватным националистам, которые видели свою задачу в полном демонтаже государственных политических и экономических структур, а также атомизации общества. По причине своей дремучей необразованности они считали присущий любому государству политико-административный и экономический функционал, а также общественные связи «наследием проклятого совка», которое следует разрушить, чтобы на пепелище само собою выросло прекрасное украинство, с «садком вышневым коло хаты» и «джмэлямы», которые «над вышнямы гудуть», ну и заодно с европейцами, которые будут всю эту пастораль финансировать, не забывая строить для аборигенов ватерклозеты и гиперлупы.

Теперь, когда все культурные, внутриполитические и экономические высоты развитого национализма уже взяты, а пейзанский рай, в котором галушки сами в рот прыгают, так и не наступил, сознательным украинством овладела новая сверхидея. Украинский рай на земле не просто достижим, он уже практически достигнут. Но, как обычно, начиная с доисторических времён, когда предки будущих приматов ещё охотились на трилобитов в кембрийских морях, всё испортила Россия. Вот если бы её не было. Точнее так: вот когда её не будет, тогда и заживёт Украина счастливо и в полный рост.

Не то, чтобы идея была нова. Но раньше в националистических массах всё же шла дискуссия: надо ли Россию полностью аннигилировать (со всем населением, а заодно и с зарубежными русскими) или всё же достаточно разделить её на 20-100 (кто больше?) карликовых государств, в каждом из которых установить новый украинский порядок (разумеется с помощью НАТОвских штыков – украинцы же не дураки сами лямку тянуть, если можно под «вышнямы» прохлаждаться и лениво руководить от имени американцев всякими немцами, французами и прочими шведами, обеспечивающими надзор за русскими). Сегодня каждый уважающий себя украинский националист знает, что Россия – хтоническое зло. Его нельзя исправить, переформатировать или даже использовать на тяжёлых работах. Только полное его уничтожение, откроет наконец перед украинцами врата утраченного рая.

Думаю, единственное, в чём украинским «патриотам» повезло – данная их мечта практически не имеет шансов на реализацию, вернее имеет, но только в такой форме, которая точно не предполагает сохранение Украины, как и всего остального мира, ибо «зачем нужен такой мир, в котором не будет России?» Как ни странно, даже сейчас, когда украинская власть заявляет, что Россия напала, и Украина мужественно воюет с ней, защищая Европу от российского газа, остатки украинской государственности существуют только благодаря России. Не будь России или будь она не в состоянии играть активную роль в мировой политике, граница Польши давно бы проходила под Ростовом и Брянском.

В отличие от Украины Польша реально обладает одной из сильнейших армий Европы. В данный момент она сильнее бундесвера и уступает (не считая российской, с которой вся Европа, взятая вместе тягаться не в состоянии) только турецкой, английской и французской (двум последним в связи с тем, что они обладают ядерным оружием). Немцы-то, допустим ситуацию могут быстро исправить. До 1936 года германская армия также была значительно слабее польской, а уже в 1939 году немцам хватило двух с половиной недель, чтобы польское государство прекратило своё существование, а командование вооружёнными силами и правительство бежали из страны. А вот украинцы полякам на поле боя никогда ничего не смогут противопоставить. Хотя бы потому, что у них отсутствует промышленное производство, необходимое для создания и обеспечения современной армии. Более того, полякам достаточно блокировать продовольственный экспорт на Украину и армию, заодно с народом станет нечем кормить.

Трогательные отношения поляков к бандеровцам прекрасно известны. При этом украинские бандеровцы окончательно утратили связь с реальностью и грозят Польше, в том числе диверсиями и даже прямым военным нападением. В Раду внесён законопроект о придании бандеровскому флагу статуса, аналогичного государственному петлюровскому. Авторы не скрывают, впервые такой вызывающий законопроект направлен не против России, а против Польши. Мол, раз поляки так не уважают украинских «героев», так давайте им назло всюду будем бандеровский флаг вывешивать.

Если закон удастся принять – это будет похлеще разрыва дипломатических отношений. Ни один польский политик просто не сможет приехать на Украину, где ему придётся (а уж бандеровцы-то своего не упустят) отдавать почести бандеровскому флагу, наравне с петлюровским. Против Петлюры поляки ничего не имеют, он отдал Пилсудскому весь Запад Украины по самый Збруч. Но бандеровцы сотнями тысяч вырезали мирных поляков по собственной инициативе, зверствовали на немецкой службе и это польский народ помнит. Как бы ни хотели отдельные политики (а такие есть в Польше) сделать вид, что всего этого не было, они не рискуют, поскольку примиренческая в отношении бандеровщины позиция означает волчий билет, закрывающий доступ в польскую политику.

Украинцы откровенно задирают поляков, забывая, что поляки не русские. Это Москва может десятилетиями не замечать мелочь пузатую, визжащую у её границ, а затем смахнуть её случайно с мировой шахматной доски вместе с половиной Европы. Польша – государство небольшое, визги с её восточной границы слышны на всей территории. Поляки – нация нервная, морально истощённая многочисленными поражениями, превратившими империю Ягеллонов, простиравшуюся в 1490 году от Балтики, до Адриатики и от Одера почти до верховий Волги в маленький огрызок былого величия, полностью зависимый от доброй воли великих держав. Чуть что, сразу за саблю, да на коня.

Сейчас Польшу в её желании примерно наказать зарвавшихся нахалов сдерживает только то, что за восточными границами Украины маячит Россия, с которой Польша ни за какие коврижки не хочет иметь общую границу. Но были времена, когда Россия вроде бы как была, но вроде бы её и не было, настолько она была слаба. Так что мы можем, экстраполируя в наше настоящее исторический прецедент, примерно представить себе, как жилось бы Украине без России.

В 1587 году, сразу после ослабившей Россию неудачной Ливонской войны, королём польским и великим князем литовским был избран Сигизмунд III Ваза – наследник шведского престола (который он потом получил и утратил) и потомок Ягеллонов по женской линии. В последующие двадцать лет Россию раздирали внутренние проблемы. Вначале пресеклась (со смертью Фёдора Иоанновича) династия Калиты. Затем не смогла укрепиться на престоле новая династия Годуновых. Их падение означало успех авантюры польского магната Мнишека, сделавшего ставку на Лжедмитрия I. Лжедмитрий, правда тоже недолго царствовал – через год убили и его, возведя на престол Василия IV Шуйского. Но Сигизмунд уже сообразил, что если на московский престол смог посалить своего ставленника какой-то Мнишек, то уж он-то – великий король тем более сможет его занять. И он двинул армию на Москву.

С обороной у Шуйского не сложилось, зато в столице и окрестностях процвело предательство. В 1610 году его свергли, а власть перешла к боярам. Но боярское правительство – «семибоярщина» – чувствовало себя очень неуютно один на один с народом и быстро избрало российским государем сигизмундова сына – королевича Владислава, будущего короля Речи Посполитой Владислава IV Ваза. Требовалось выполнение единственного условия (вполне разумного для того, кто собирался управлять истово верующей православной страной) – переход в православие. Сигизмунд с этим условием не согласился, а поскольку польский гарнизон в Москве уже стоял, он попытался управлять Россией через своего наместника – командующего оккупационными войсками.

Всё это привело к известным событиям. Первому и Второму ополчениям, осаде Кремля Мининым и Пожарским, разгромом деблокирующей армии Ходкевича, капитуляцией польского гарнизона, Созывом Земского Собора, избранием на царство Михаила Романова. Но война с поляками прекратилась только в 1618 году, после неудачного похода королевича Владислава на Москву в 1617 году. И за мир, вернее за Деулинское перемирие на 14,5 лет России пришлось отдать полякам Смоленскую и Чернигово-Северскую земли. В 1632-1634 годах произошла ещё одна, неудачная для России Смоленская война с Польшей, завершившаяся Поляновским миром, подтвердившим условия Деулинского перемирия.

Следующий раз российские войска вступили в польские пределы только в 1654 году, по итогам решений Земского Собора 1653 года о принятии в российское подданство Войска Запорожского с городами и землями. Произошло это после неоднократных просьб Богдана Хмельницкого, проигрывавшего очередную гражданскую войну казаков с польским королём.

Таких восстаний, как восстание Хмельницкого в конце XVI – начале XVII века было около десятка (покрупнее и помельче). В основном давились они силами магнатов. Изредка приходилось привлекать королевские войска. В 1637–1638 году были подавлены два последних крупных восстания Павлюка и Остряниа, после которых наступило десятилетие, прозванное польскими хронистами годами золотого покоя. Восстание Хмельницкого было самым крупным (против него даже созывали «посполитое рушение» – всепольское ополчение), но и его исход был предопределён.

Все казацкие восстания, сотрясавшие Польшу в этот период были вызваны проводившейся Сигизмундом и его наследниками политикой католической экспансии на православные территории. Но сама возможность этой политики, равно как и долговременное (почти полвека) отсутствие для Польши проблем от идущей на её юго-восточных территориях гражданской войны определялись прогрессировавшей военно-политической слабостью России период между окончанием Ливонской войны и концом 30-х годов XVII века, когда Москва в целом оправилась от последствий смуты.

Не было той самой силы, которая к вящему страху всех польских властей постоянно маячит за восточным рубежом Украины. А Европе на проблемы казаков и прочих православных было глубоко плевать. Как плевать и сейчас. В отсутствие российского фактора Польша была вольна творить на своих восточных границах что хотела. Собственно восстание Хмельницкого потому случилось и потому приобрело значительно больший размах, чем предыдущие, что произвол католических магнатов при полном непротивлении злу насилием со стороны короны, распространился с простонародья, до которого никому не было дела, на вполне интегрированную в польскую систему часть православной военной элиты. Напомню, что сам Хмельницкий был сотником, а его первая победа у Жёлтых вод была обусловлена переходом на его сторону реестровых казаков, составлявших до половины отряда Стефана Потоцкого. То есть, против короны выступила православная военная элита, которая тоже ощутила гнёт.

И тем не менее, дело Хмельницкого было обречено, если бы не поддержка Москвы. После подавления восстания и расправ над восставшими и просто мимо проходившими Польша наслаждалась бы очередным десятилетием, двадцатилетием или даже тридцатилетием «золотого покоя».

Кстати и сам захват западнорусских (украинских и белорусских) земель Польшей и Литвой произошёл в течение XIV века, в момент наибольшей военно-политической слабости русского государства. Фактически Россия, с которой так активно сражаются украинские «патриоты», является единственным государством в мире не просто спокойно относящимся к украинской независимости, но неоднократно её обеспечивавшим и поддерживавшим, кстати, по причине украинской неадекватности, как правило, в ущерб себе.

Уничтожить Россию очень сложно. Даже наши заклятые западные «друзья» не ставят перед собой такой задачи. Они пытаются вполне прагматично ослабить Россию до того предела, когда её органично можно будет вписать в западную модель мироустройства на третьих ролях. Допустим, получилось. И кому тогда нужна Украина, которая сама себе отвела роль антироссии. Зачем антироссия, если российский вопрос решён?

А поляки помнят всё. Они не забыли ни Бандеру, ни Хмельницкого, ни гайдамаков. Украинские же «патриоты» делают всё, чтобы разбередить старые польские раны, посыпать их солью и заставить молодое поколение поляков задаваться вопросом: «А чего мы собственно смотрим на этих бандитов, гордящихся предками-изуверами?» И только страх остаться один на один с Россией, сдерживает пока праведный гнев, кипящий в польских сердцах.

Так что были бы украинские националисты умными – они бы молились на Россию, дружили бы с ней до посинения. Ибо только Россия гарантировала им суверенитет, внутреннюю стабильность, территориальную целостность и экономическое процветание. И уничтожили они всё это самостоятельно вопреки усилиям России, до последнего момента тратившей огромные деньги и политические ресурсы, чтобы спасти неразумных украинских «патриотов» от коллективного самоубийства так и не родившейся, их стараниями, нации.

Конечно, Россия, как и США, и Польша, и другие нормальные страны руководствуется в основном прагматичными интересами, хоть и здоровый альтруизм нации, уверенной в своих силах, не чужд российской политике, что и отличает её, от политики «мирового сообщества». Но ведь именно умение правильно определять совпадение/несовпадение интересов на каждом отдельном временном отрезке и есть искусство политики. Вместо того, чтобы попытаться им овладеть украинские «патриоты» мечтают чтобы у соседа корова сдохла. Такое впечатление, что когда Господь раздавал людям разум, они забрали всю наличную ненависть, потому, что за ней очереди не было.

Ростислав Ищенко

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