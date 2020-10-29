«Рост заболеваемости продлится не дольше двух — четырёх недель»: в России за сутки выявили 17 717 новых случаев COVID-19

В течение ближайшего месяца в России может стабилизироваться ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Между тем за последние сутки в России выявили 17 717 случаев COVID-19. В общей сложности в стране число зафиксированных случаев коронавируса достигло 1 581 693, выздоровел 1 186 041 пациент, умер 27 301 человек.

За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальный показатель с начала эпидемии. По сообщению оперштаба, в 26,5% новых случаев не наблюдалось клинических проявлений.

За предыдущие двое суток в стране число зафиксированных случаев COVID-19 составило 16 202 и 16 550.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в стране достигло 1 581 693, выздоровел 1 186 041 пациент (74,99%), в том числе 14 740 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний, скончался 27 301 человек (1,73%). За последние сутки зарегистрировано 366 летальных исходов.

Согласно информации Роспотребнадзора, на данный момент в России проведено более 59,2 млн тестов на коронавирус. За сутки специалисты провели 553 тыс. тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 368 тыс. человек.

В Министерстве здравоохранения считают, что нынешний подъём количества выявляемых случаев в стране не будет продолжительным. По словам главного инфекциониста Минздрава профессора Владимира Чуланова, через три недели, возможно, наступит стабилизация ситуации.

«Да, он (рост заболеваемости. — RT) будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше двух — четырёх недель», — цитирует его РИА Новости.

Он также полагает, что выполнение мер профилактики COVID-19, а также внедрение вакцины улучшат эпидемиологическую обстановку.

«Если сейчас начнётся массовая вакцинация, это вообще может изменить ход эпидемии, потому что это самое эффективное средство профилактики. И если это начнётся, конечно, мы вправе ожидать, что будет спад этой неблагоприятной эпидемической ситуации, нормализация», — пояснил Чуланов.

В свою очередь, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о возрасте, в котором дети наиболее тяжело переносят заболевание коронавирусной инфекцией.

«В основном инфекция протекает в лёгкой форме у половины заболевших, у трети — в бессимптомных формах, а тяжёлая и среднетяжёлая форма в основном регистрируется у детей первого года жизни. У детей старше трёхлетнего возраста в основном регистрируются лёгкие и среднетяжёлые формы заболевания», — сказал он.

АГН «Москва»

Помимо этого, заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что препарат «Фавипиравир» получил постоянное регистрационное удостоверение.

«У нас по ускоренной процедуре были допущены к обращению препараты и для профилактики — вакцины, и для противовирусной терапии — «Фавипиравир», «Ремдесивир», для купирования цитокинового шторма — такой препарат, как «Левилимаб», — цитирует его ТАСС.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено в Москве (4906), Санкт-Петербурге (758), Московской (514), Нижегородской (386), Архангельской (319) и Ростовской (312) областях.

Наибольшее число случаев COVID-19 в РФ приходится на Москву — 413 928. При этом выздоровели 303 831 человека, умерли 6644 пациента. Как отмечают в департаменте здравоохранения столицы, за последние сутки госпитализировали 1166 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 342 человека.

Кроме того, как сообщили на официальном сайте мэра Москвы, городские власти на данный момент не обсуждают возможность введения пропускного режима.

«Сейчас делать этого не планируется», — говорится в ответе на соответствующий вопрос.

Прибывшим в Москву из других регионов России соблюдать домашний режим также не нужно.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 29 ноября ряда ограничительных мер, введённых в столице для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По словам градоначальника, ситуация в городе, несмотря на признаки улучшения, остаётся неустойчивой и всё ещё нельзя исключить риск роста заболеваемости COVID-19.

Речь идёт о пролонгации домашнего режима для людей пожилого возраста и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, переводе работодателями не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, будут закрыты городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.