Рост выше инфляции: средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России вырастет до 15 тыс. рублей, а для неработающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, рост, как и раньше, будет выше инфляции. Сейчас средний размер пенсии составляет 14 150 рублей. Также Голикова рассказала о других социальных мерах, среди которых индексация зарплат бюджетников и материнского капитала.

К 2020 году пенсии вырастут в среднем до 15 тыс. рублей, а для неработающих по старости пенсионеров — до 16,4 тыс. Об этом говорится в документах секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Напомню, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, это превысило уровень инфляции в 2018 году (3,8%, по данным Минэкономразвития. — RT). Такой подход будет применяться и далее», — сказала Голикова в ходе заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По словам вице-премьера, будут проиндексированы и выплаты для ветеранов и инвалидов — на 3,8%. Отметим, что социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые не могут рассчитывать на страховую.

Для работающих пенсионеров выплаты были увеличены на 1,4% с 1 августа, сообщали в Минтруда России. Её размер зависит от зарплаты получателя.

«С 1 августа 2019 года будет проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого пенсии этой категории пенсионеров будут повышены. Перерасчёт касается всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2019 году уплачивались страховые взносы», — приводит ТАСС заявление пресс-службы министерства.

На данный момент средняя пенсия в России равна 14 150 рублям. Об этом в конце августа сообщил Росстат. По данным ведомства, это на 1,4% выше, чем годом ранее.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова

РИА Новости

© Екатерина Штукина

Рост материнского капитала

С 1 января 2020 года будут повышены и другие выплаты. Так, Голикова сообщила, что материнский капитал будет увеличен на примерно 13 тыс. рублей. Отметим, что индексация этого пособия была приостановлена в 2016 году и составляет 453 тыс. рублей.

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. 617 рублей. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года», — сказала вице-премьер.

Напомним, на материнский капитал могут претендовать семьи, в которых с 2007 года родился или был усыновлён второй ребёнок. Если же на него эти средства не оформлялись, то можно получить их при рождении третьего или последующего ребёнка.

Вырастут и другие пособия для поддержки семей. Всего на 2020 год предусмотрено порядка 150 млрд рублей на выплаты средств по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет.

«Теперь у нас ежемесячные денежные выплаты будут платиться с 1 января 2020 года до трёх лет. Соответственно, на эти цели в бюджете предусмотрено почти 75 млрд рублей. Общий объём бюджетных ассигнований на эти цели оценивается в почти 150 млрд рублей», — сказала Голикова.

Эти пособия получат семьи при рождении первого или второго ребёнка на три года ухода за ним. Претендовать на эти средства смогут те, чей среднедушевой ниже двукратного размера прожиточного минимума того региона, в котором они живут — этот показатель намеренно был увеличен, чтобы расширить число людей, которые могут претендовать на пособие.

«Одновременно критерий нуждаемости семьи увеличен до двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения», — сказала Голикова.

Зарплаты бюджетников

Голикова рассказала и о других социальных мерах, запланированных на 2020 год. Так, будут повышены зарплаты работникам бюджетной сферы, которые не вошли в майский указ президента 2012 года.

«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции — 1 октября их заработные платы будут проиндексированы на 3,8%», — сказала вице-премьер.

Речь идёт о сотрудников учреждений социальной сферы и науки, работников гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораториях, центрах гигиены Роспотребнадзор, спасательных центрах МЧС России и других.

Также будет сохраняться достигнутое соотношение между зарплатами бюджетников и региональной зарплатой. Из федерального бюджета для регионов на эти цели, по словам Голиковой, будет выделено 100 млрд рублей.

Повышение МРОТ

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал, что с 2020 года на 7,5% вырастет МРОТ. По его словам, это скажется на доходах 3,2 миллионов россиян.

«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина их которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — сказал он.

Таким образом, МРОТ вырастет с 11 280 рублей до 12 130. На эти цели из бюджета будет выделено 20,9 млрд рублей, а расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд рублей, подчеркнул Топилин.

Отметим, что МРОТ влияет и на формирование некоторых пособий. Таким образом, увеличение этого показателя приведёт и к росту завязанных на него выплат. Изначально планировалось, что индексация минимального размера зарплат будет проведена в 2021 году, однако Минтруд выступил с инициативой сделать это с 2020 года.

В Минтруде рассчитывают, что к концу 2019 года число малообеспеченных россиян снизится.