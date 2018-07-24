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«Рост возможностей флота»: какие новейшие корабли будут представлены на параде в честь Дня ВМФ

24 июля 2018, 09:39  •  122 • В России
Экипажи российских кораблей и подводных лодок готовятся к параду в честь Дня ВМФ, который состоится 29 июля в нескольких городах России. Репетиции проходят на Северном, Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах. Однако центром праздничных торжеств станет Санкт-Петербург. В параде на Неве примут участие свыше 40 боевых кораблей и катеров, включая новейшие образцы морской техники. Они, по мнению экспертов, будут способствовать значительному укреплению позиций российского ВМФ. О дебютантах мероприятия — в материале RT.
 
Корабли ВМФ России в Кронштадте на первой сводной репетиции парада © Александр Гальперин / РИА Новости
 

В России проходят репетиции парадов, приуроченных ко Дню Военно-морского флота, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Праздничные мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге и Кронштадте, Севастополе, Североморске и Владивостоке. Центром торжеств в нынешнем году станет северная столица — один из портов Балтийского флота, куда для участия в параде прибыли корабли из других объединений.

22 июля в городе на Неве под руководством главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва прошла сводная репетиция Главного военно-морского парада. В ней приняли участие свыше 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 самолётов и вертолётов, более 4 тыс. военнослужащих.

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Также репетиции с формированием парадного строя проходят на Северном, Черноморском и Тихоокеанском флотах. В Североморске и Севастополе в торжествах будут задействованы более 20 кораблей и подлодок, во Владивостоке — около 10.

Усиление ВМФ

Как уточняют в Минобороны РФ, 29 июля в Санкт-Петербурге публике продемонстрируют ряд новейших образцов военно-морской техники. В их числе фрегаты, корветы, десантные судна, катера и ракетные корабли различных типов.

По оценкам ряда специалистов, ввод в строй большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен» проекта 11711 — главное событие ВМФ России за минувшие полгода. Судно пополнило состав Военно-морского флота 20 июня. После участия в параде в Санкт-Петербурге новейший БДК отправится на базу Северного флота, где продолжит службу.

«Иван Грен» — крупнейший корабль в своём классе. Водоизмещение 120-метрового гиганта превышает 5 тыс. тонн. Этот БДК способен перебрасывать целый батальон морской пехоты с бронетехникой. Корабль вмещает 400 военнослужащих, 13 танков, свыше 30 БТР и БМП.

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Арсенал «Ивана Грена» состоит из реактивной системы залпового огня «Град-М», спаренного зенитного орудия ЗИФ-31Б, двух шестиствольных автоматических пушек АК-630 и артиллерийской установки АК-630М-2 «Дуэт», предназначенной для ближнего боя.

Строительство корабля, начатое ещё в 2004 году, затянулось из-за концептуальных изменений, которые вносил заказчик, а также «детских болезней», выявленных в ходе испытаний. Однако к маю этого года калининградский завод «Янтарь» устранил все проблемы. 2 июня председатель комиссии государственной приёмки Минобороны РФ Виктор Иванов подписал акт о завершении госиспытаний.

С 2015 года «Янтарь» ведёт строительство близнеца «Ивана Грена» — БДК «Пётр Моргунов». Обновление флота за счёт больших десантных кораблей нового поколения призвано усилить возможности ВМФ в дальней морской зоне.

Ещё одной крупной морской платформой, вошедшей в состав Военно-морского флота в 2018 году, стало судно связи «Иван Хурс» (проект 18280, разработка ЦКБ «Айсберг»). 25 июня 2018 года на корабле водоизмещением 4 тыс. тонн был поднят Андреевский флаг.

  • Средний разведывательный корабль (судно связи) «Иван Хурс» проекта 18280
  • © Пресс-служба Минобороны

«Иван Хурс» предназначен для обеспечения связи, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Это второй корабль проекта 18280. Головное судно — «Юрий Иванов» — было передано Северному флоту 26 июля 2015 года.

Малые боевые платформы

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Одним из дебютантов Главного военно-морского парада станет малый ракетный корабль (МРК) «Ураган» проекта 22800 «Каракурт». В мае—июне на Ладожском озере прошли заводские испытания судна. Ожидается, что «Ураган» войдёт в состав ВМФ к концу 2018 года.

В ближайшие годы Военно-морской флот РФ получит девять «Каракуртов», ещё столько же кораблей должны быть построены в более отдалённой перспективе. К 2022 году АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» должен передать флоту семь МРК, АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» — ещё два таких корабля.

Несмотря скромные габариты (водоизмещение— 800 тонн, длина — 60 м), «Каракурт» обладает мощным вооружением. В основе боевого арсенала кораблей проекта 22800 — ракетный комплекс «Калибр-НК», способный уничтожать цели на расстоянии до 1,5 тыс. км.

«Каракурты» — это боевые платформы ближней морской зоны. Как отмечают специалисты, по своим мореходным качествам они превосходят предшественников из класса МРК и при этом комфортно чувствуют себя на крупных реках. Таким образом, ВМФ России может перебрасывать эти корабли в разные регионы страны, а также использовать их в Средиземном море.

«Каракурты», скорее всего, придут на смену МРК проекта 21631 «Буян-М», которые также являются носителями «Калибров», отмечают эксперты. Эти корабли получили всемирную известность в октябре 2015 года после группового пуска крылатых ракет из акватории Каспийского моря по террористам в Сирии.

1 июня 2018 года Военно-морской флот получил пятый по счёту корабль проекта 21631 «Вышний Волочёк». В общей сложности ВМФ пополнится 12 «Буянами». 12 июня на Зеленодольском заводе состоялась закладка последнего МРК, получившего название «Ставрополь».

«Буяны», в отличие от «Каракуртов», нельзя назвать полностью российскими: МРК проекта 21631 оснащены немецкой дизельной силовой установкой CHD622V2, тогда как корабли проекта 22800 будут нести боевую вахту, используя отечественные двигатели.

  • Репетиция парада в честь Дня ВМФ
  • © Андрей Лузик / ВМФ
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Среди кораблей нового поколения, которые будут принимать участие в Главном военно-морском параде, Минобороны РФ выделило фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356, корветы проекта 20380 «Сообразительный» и «Бойкий», головной тральщик проекта 12700 (шифр «Александрит») «Александр Обухов», а также противодиверсионные катера проектов «Грачонок» и «Раптор».

«Сдерживание западных ВМС» 

Развитие ВМФ происходит в соответствии с указом президента РФ об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года. В документе прописаны задачи увеличения численности российского флота и его комплексной модернизации.

По оценке Кремля, главная угроза для России на море исходит от западных государств. В указе, в частности, отмечается, что США и их союзники стремятся к «доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил».

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что на данном этапе командование ВМФ вкладывает средства в строительство кораблей, оснащённых высокоточным оружием (прежде всего комплексом «Калибр»). Такой подход, по его мнению, позволяет сдерживать ВМС западных государств.

«России тяжело кардинально увеличить количество кораблей первого ранга, водоизмещение которых превышает 5 тыс. тонн. Поэтому финансирование в первую очередь получают такие недорогие проекты, как «Каракурт», которые, однако, способны поражать крупные корабли потенциального противника. Также наблюдается рост возможностей флота в ближней морской зоне», — подытожил эксперт.

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