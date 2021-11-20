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Рост убийств как предвестник разрушения США: Политолог объяснил, почему всё будет только хуже

20 ноября 2021, 02:45  •  126 • Политика
Политолог Макмакен оценил стремительный рост числа убийств как последний этап разрушения США. "Это не то общество, которое относится к государственным институтам с растущим доверием и почтением", - отмечает он.
В США отмечается резкий рост числа убийств, в 2020 году показатель достиг 24-летнего максимума. Почему этот показатель продолжит расти, а обстановка в стране ухудшаться, объяснил магистр политических наук из Университета Колорадо Райан Макмакен.
Для этого эксперт обратился к исследованию историка преступности и криминалиста Рэндольфа Рота под названием "Убийство в Америке". В научном труде приводятся четыре фактора, сдерживающих рост убийств в стране.
Первый фактор - это вера, что правительство стабильно и что его правовые и судебные институты беспристрастны. Второй - чувство доверия к правительству и чиновникам. Третий - патриотизм, сочувствие и чувство товарищества. И четвёртый - вера, что положение человека в обществе является или может быть удовлетворительным.
Если вышеперечисленные факторы отсутствуют, то количество убийств в стране будет только расти, делает в конце вывод криминалист. И именно эта картина прямо сейчас и наблюдается, указывает политолог Райан Макмакен.
Миллионы американцев считают, что результатами выборов манипулируют. Другие считают, что полиция либо злонамеренна, либо, по крайней мере, некомпетентна,
- комментирует он нынешнюю ситуацию в США.
Он добавляет, что американцы массово закупают огнестрельное оружие по высоким ценам. А полиция тем временем устраивает принудительные закрытия предприятий и проводит аресты матерей за то, что они не исполняют антиковидные меры, что только сильнее подрывает авторитет правоохранительных органов, отмечает эксперт.
Это не то общество, которое относится к государственным институтам с растущим доверием и почтением. Скорее, это общество, которое рассматривает государственные институты как источник несправедливости и беспорядка,
- цитирует Nation News слова политолога.

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