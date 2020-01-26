Рост цен на недвижимость заставил Ротшильдов вспомнить о зданиях, отнятых нацистами

Претензии были предъявлены после того, как власти города продали здания, использовавшиеся благотворительным фондом Ротшильдов в качестве психиатрического стационара.

Как напоминает телеканал "360" со ссылкой на РБК, после окончания Второй мировой войны власти Австрии восстановили благотворительный фонд Ротшильдов. Однако семье не сообщили об этом, поэтому вся собственность фонда была национализирована Австрией.

На протяжении многих лет никто не подавал никаких исков. Однако праправнук Альберта фон Ротшильда Джеффри Хоге заявил, что власти Вены специально оформили документы о собственности зданий на город, чтобы продать их по заниженным ценам.

В своем иске Джеффри Хоге требует вернуть собственность благотворительного фонда по состоянию на 1938 год. Интерес к возвращению недвижимости вызван ростом стоимости жилья в столице Австрии, где в последние годы цены выросли в несколько раз.