Рост цен на авиабилеты должен быть остановлен, порядок поручения российского гражданства - упрощен

Не прошло и 20 дней после того, как глава государства в очередной раз напрямую пообщался с народом - и вот Кремль (сайт Президента России) уже опубликовал по итогам этого разговора конкретный список поручений Владимира Путина...

Ну, начнем, как водится в эти дни, - с футбола...

Еще бурлят спортивные страсти и шумят в России стадионы ЧМ-2018, а правительству страны и главам регионов поручено уже сейчас - нет, не обдумать и предложить, а уже "реализовать меры" доя того, чтобы «наследие чемпионата мира по футболу» (эта формулировка - прямо из президентского документа) использовалась эффективно.

В этом же пакете поручений есть и "прямые подсказки": на базе спортивных объектов мундиаля вполне может быть сформирована так необходимая инфраструктура - для того, чтобы молодежь могла заниматься спортом.

Еще там можно создать детские футбольные центры. (Видимо, речь идет о том, чтобы цены для посещения этих объектов были минимальными, а для детей и студентов - вообще вход должен быть бесплатным.) И вот интересная мысль: часть объектов можно передать под тренировочные базы для команд.

И всё же во главу угла президент ставит задачи сугубо социальные. Правительство России должно сделать все, чтобы достигнутый уровень оплаты труда бюджетников ни в коем случае не снижался: для этого предложено «принять исчерпывающи меры".

Поручения кабмину касаются и обеспечения достройки домов для обманутых дольщиков.

Предполагается упростить порядок получения российского гражданства для иностранцев, которые владеют русским языком.

Перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) президент поставил задачу до 1 августа «организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты" - это в ответ на то, что многие жители российских регионов - особенно Сибири и Дальнего Востока - продолжают жаловаться на то, что цены на авиабилеты очень высокие, а представители авиакомпаний в этом случае ссылаются на дороговизну горючего для самолетов...

Часть поручений - их довольно много, в прежние годы столько не было, либо о них открыто не говорилось - обращены напрямую к властям регионов. То есть - это довольно солидное дополнение к тем десяткам поручений президента, которые прозвучали в прямом эфире 7 июня. Причем - это реальный и конкретный ответ на те жалобы, которые поступили главе государства.

Итак - прямо из Кремля, лично от президента - задания:

1. Минздраву и правительству Владимирской области - обеспечить ремонт районной больницы и детской поликлиники в городе Струнино.

2. Власти и конкретно - министерство просвещения Алтая - должны все сделать для того, чтобы вновь нормально заработала школа в селе Старая Суртайка Красногорского района края, здание - отремонтировать, школу - укомплектовать педагогическими кадрами.

3. От властей Ставропольского края Владимир Путин потребовал "решить проблему с поддержкой граждан, пострадавших при паводке в прошлом году".

4. Администрация Краснодарского края - вы должны привести в порядок пляжи в Лазаревском.

СТАТИСТИКА

Прямая линия с Президентом России в этом году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.

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