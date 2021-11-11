«Рост смертности вызывает тревогу»: Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост числа летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в России вызывает особую тревогу. Об этом она сообщила на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, отметив, что ежедневно умирают более 1 тыс. российских граждан с COVID-19. Голикова обратила внимание, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в среднем по России на сегодняшний день составляет 48,4%.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост числа летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в России вызывает особую тревогу. Об этом она сообщила на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Она отметила, что, по оперативным данным, ежедневно умирают более 1 тыс. российских граждан с COVID-19.

По её словам, летальные случаи фиксируются, как правило, среди граждан старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями и не вакцинированных от коронавируса.

Голикова обратила внимание, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в среднем по России на сегодняшний день составляет 48,4% — показатель формируется из числа переболевших, привитых и прошедших ревакцинацию граждан. При этом доля вакцинированных граждан старше 60 лет равна 44,7%.

Вице-премьер подчеркнула, что для успешной борьбы с распространением коронавируса необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% с учётом вакцинированных и переболевших.

«Для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно уже сейчас привить порядка 22 млн человек, а ревакцинировать ещё порядка девяти млн человек», — пояснила она.

«Ещё важно понимать, что если те цифры, о которых я сказала, нами в ближайшее время не будут достигнуты, то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться из-за того, что у людей, которые в более ранние сроки вакцинировались, подойдет ревакцинация», — заметила вице-премьер.

Она призвала граждан, у которых нет медотвода от вакцинации, привиться от COVID-19, напомнив, что большинство людей, попадающих в реанимацию с тяжёлым течением болезни, вакцинацию не прошли.

В ходе совещания Голикова также рассказала, что за последние три недели в стране отмечается снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости, в том числе после введения режима нерабочих дней.

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

30% выявляемых случаев, по её словам, приходятся на крупные регионы, такие как Москва, Московская область и Санкт-Петербург, ещё 70% — на остальные регионы страны. Она также отметила, что высокое выявление заболеваемости связано, в том числе, с увеличением количества тестов на новую коронавирусную инфекцию.

«На сегодняшний день в РФ развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, из которых подачей кислорода оснащена 201 тысяча коек. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 82,8% коек. Я бы хотела обратиться к гражданам: напряженность в медицинской системе полностью зависит от нашего с вами поведения и от приверженности профилактическим мероприятиям, ключевое место в которых занимает вакцинация», — подчеркнула вице-премьер.

Помимо этого, Голикова сообщила, что пять российских регионов — Курская, Новгородская, Смоленская, Томская и Челябинская области — продлили режим нерабочих дней. Кроме того, 77 регионов ввели требование о предъявлении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, для посещения отдельных объектов и мероприятий.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания подчеркнул необходимость проинформировать граждан о необходимости достижения определённого уровня вакцинации.

Президент добавил, что если этого сделать не удастся, многие уже предпринятые усилия могут пойти насмарку, и отметил, что хотел бы, чтобы российские граждане услышали это.

Тем временем в Санкт-Петербурге требование о необходимости вакцинироваться от COVID-19 жителям старше 60 лет внесли в городские нормативные акты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий. Также вакцинацию необходимо пройти горожанам в возрасте 60 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями», — говорится в заявлении.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила введения новых мер из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в России. По её словам, в ряде регионов «возможно принятие дополнительных мер, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение учёных, на мнение специалистов».

«Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить», — цитирует её ТАСС.

Вместе с тем заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в большинстве регионов России темпы прироста числа случаев COVID-19 замедлились. По его словам, «многие крупные регионы постепенно выходят на этап стабилизации».