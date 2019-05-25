Рост российского влияния в Арктике. Станет ли во льдах жарко? • 67 • Аналитика Америка готовится бросить очередной вызов

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон готов бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике. Об этом он заявил, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны. Наверное, это можно отнести к обычным фигурам речи, которые употребляются по каждому подходящему случаю, и забыть, но все-таки сначала нужно обратить внимание на саму формулировку.









В определении «растущее российское военное влияние» ключевым словом является «военное». То есть США именно это определяют как главную угрозу для своих интересов. Их не смущают экономические проекты России в Арктики или научные, нет, больше всего их настораживает именно укрепление военной составляющей российского присутствия в регионе.



Отсюда следует, что и слова «бросить вызов» несут очень серьезную нагрузку, ведь только военным способом этому растущему военному влиянию России и можно противостоять. Согласитесь, вряд ли в России сочтут вызовом постройку в ответ на создание российской военной арктической базы «Трилистник» какого-нибудь научного комплекса или дрейфующей станции? А значит, сознательно или подсознательно господин Болтон четко дает нам понять: в ответ на усиление России американцы готовятся усилиться ещё больше, чтобы иметь возможность круглогодичного присутствия в арктическом регионе.







Собственно, с учетом того, где было сделано это заявление, а также принимая во внимание сопутствующую риторику, это был отнюдь не бином Ньютона. И все-таки уточнение важное, ведь любят американцы поговорить и о международном сотрудничестве, и о мире во всем мире, и о прочих подобных вещах…



Дж. Болтон:

Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконного притязания Китая на «околоарктический статус».



Если отметить, что ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Арктический совет «стал внимательнее относиться к угрозе со стороны Китая и России», примерный ход мыслей в головах американских высокопоставленных чиновников становится понятен. Но пока не всем и не до конца ясно, что же именно наших «партнеров» так напрягает? Неужели они всерьез опасаются русского десанта на северное побережье Канады, или дрожат за Аляску?



На самом деле, все не совсем так. Уже больше ста лет Америка живет по формуле «Кто владеет морем, тот владеет миром». Приписывают её американскому контр-адмиралу, видному теоретику военно-морского дела, одному из первых крупных геополитиков Альфреду Мэхэну. Фраза эта очень кратко и четко отражает суть концепции Мэхэна, согласно которой контроль за морской торговлей является, по сути, ключевым фактором в определении судеб мира. Тот, кто её контролирует, вправе распоряжаться тем, кому развиваться, а кому прозябать, кого задушить морской блокадой, а кому обеспечить бесперебойное обеспечение нужными ресурсами, сырьем, технологиями и так далее.



Вероятно, именно сейчас мы видим, как эта доктрина проявила себя во всей красе. А значит, можно лишь восхититься человеком, который сформулировал все это почти полтора столетия назад.



От каботажа к международным перевозкам

Северный морской путь, как мы знаем, сейчас является скорее внутренним транспортным коридором, обеспечивающим снабжение удаленных северных регионов страны, вывоз оттуда углеводородного сырья, металлов (крупнейший производитель которых, комбинат «Норникель», зависит от Севморпути почти полностью), некоторых других ресурсов и т.д. Но некоторое потепление климата и «оттаивание» Арктики сулят ему (и нам, как государству) гораздо большие перспективы. В частности, уже в обозримом будущем Северный морской путь может стать полноценной альтернативой морскому пути из Азии в Европу (и наоборот) — вокруг Индии, через Суэцкий канал и т.д.



По оценкам экспертов, общий грузооборот на этом направлении уже скоро может достигнуть восьмисот миллионов тонн. А в денежном измерении он уже сейчас достиг 700 миллиардов долларов. Несмотря на то, что Китай и некоторые другие заинтересованные страны пытаются как-то диверсифицировать свою логистику на этом направлении, пока это удается плохо. А значит, львиная доля торговли между ЕС и странами АТР проходит по упомянутому морскому пути, который почти весь контролируется Соединенными Штатами и их союзниками.



Любая серьезная альтернатива этому торговому пути резко снижает шансы США в нужный момент полностью «перекрыть кислород», например, Китаю. А значит, допустить появление такой альтернативы США не могут. Либо, если помешать этому не удастся, её нужно взять по свой контроль и начать распоряжаться там так же, например, как в Индийском океане или в районе Филиппинского архипелага.





Понятно, что скептики скажут: создание такой альтернативы очень дорого, а значит, её появление маловероятно. Тем более что налаженный ранее путь достаточно безопасен, изучен, комфортен – зачем огород городить ради, возможно, выигрыша в несколько дней?



А деньги где взять?

Но ответить на это довольно просто. Прежде всего, нужно иметь в виду, что главное заинтересованное лицо – Китай. Страна это очень мощная, в безопасности своих торговых путей весьма заинтересованная, силы и средства имеющая в достаточном количестве. Европа, возможно, и была бы готова дальше следовать в хвосте своих американских друзей, но это вряд ли касается экономической выгоды и коммерческих интересов европейских компаний.



А в этом смысле все тоже достаточно неплохо – в некоторых случаях временной выигрыш грузоотправителя и транспортной компании может составить до десяти суток, если они отправят груз по Севморпути. То есть едва ли не тридцать процентов. Много это или мало?



Строго говоря, для какого-нибудь производителя электроники это вообще не критично – груз не испортится, устареть не успеет. Но вот для транспортной компании, судовладельца это огромный выигрыш. Просто представьте, что ваш корабль хотя бы на четверть чаще берет на борт новый груз. Это не так критично, если речь идет о разовом контракте. Но когда мы говорим о годах или даже десятилетиях работы транспортного судна, выгода становится просто огромной, и вряд ли какой судовладелец откажется от возможности настолько увеличить свои доходы.



Разумеется, все не так просто: проводка судов в арктических водах пока весьма дорога. Но атомные ледоколы сравнительно недороги в эксплуатации (уточним – при больших объемах работ), а на стоимость транспортировки по южному маршруту тоже сильно влияет оплата прохождения через Суэцкий канал, разного рода лоцманские и диспетчерские отчисления в узких местах типа проливов, да и лениво дремлющему экипажу эти десять суток оплатить нужно.



А если учесть, что значительная часть транспортных компаний, занимающихся грузоперевозками по маршруту Европа – Азия и обратно, так или иначе контролируется европейцами, вопрос становится далеко не праздным.



Поэтому мы вполне можем ожидать, что превращение Северного морского пути в мощнейшую международную транспортную артерию пойдет гораздо более быстрыми темпами, чем об этом говорят скептики…



А раз так, интерес американцев к данной теме становится вполне понятен. Нет, тут даже не стремление подгадить России – тут нечто гораздо большее и важное, тут, без преувеличения, речь идет о возможности и дальше править миром.



Но сейчас у американцев в наличии всего два ледокола не первой свежести да Джон Болтон, рассуждающий о необходимости бросить вызов России. И при всем уважении к американским возможностям нужно признать: этого как-то маловато будет, чтобы перекрыть в случае необходимости эту новую транспортную артерию. А с учетом российских (и китайских) сил, которые могут быть оперативно сосредоточены у Берингова пролива, сомнительно смотрится даже полноценная американская АУГ…



Поэтому ждем, когда «партнеры» от слов перейдут к делу, и внимательно следим за их руками. Того и гляди, в Арктике действительно станет жарко… Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон готов бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике. Об этом он заявил, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны. Наверное, это можно отнести к обычным фигурам речи, которые употребляются по каждому подходящему случаю, и забыть, но все-таки сначала нужно обратить внимание на саму формулировку.В определении «растущее российское военное влияние» ключевым словом является «военное». То есть США именно это определяют как главную угрозу для своих интересов. Их не смущают экономические проекты России в Арктики или научные, нет, больше всего их настораживает именно укрепление военной составляющей российского присутствия в регионе.Отсюда следует, что и слова «бросить вызов» несут очень серьезную нагрузку, ведь только военным способом этому растущему военному влиянию России и можно противостоять. Согласитесь, вряд ли в России сочтут вызовом постройку в ответ на создание российской военной арктической базы «Трилистник» какого-нибудь научного комплекса или дрейфующей станции? А значит, сознательно или подсознательно господин Болтон четко дает нам понять: в ответ на усиление России американцы готовятся усилиться ещё больше, чтобы иметь возможность круглогодичного присутствия в арктическом регионе.Собственно, с учетом того, где было сделано это заявление, а также принимая во внимание сопутствующую риторику, это был отнюдь не бином Ньютона. И все-таки уточнение важное, ведь любят американцы поговорить и о международном сотрудничестве, и о мире во всем мире, и о прочих подобных вещах…Дж. Болтон:Если отметить, что ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Арктический совет «стал внимательнее относиться к угрозе со стороны Китая и России», примерный ход мыслей в головах американских высокопоставленных чиновников становится понятен. Но пока не всем и не до конца ясно, что же именно наших «партнеров» так напрягает? Неужели они всерьез опасаются русского десанта на северное побережье Канады, или дрожат за Аляску?На самом деле, все не совсем так. Уже больше ста лет Америка живет по формуле «Кто владеет морем, тот владеет миром». Приписывают её американскому контр-адмиралу, видному теоретику военно-морского дела, одному из первых крупных геополитиков Альфреду Мэхэну. Фраза эта очень кратко и четко отражает суть концепции Мэхэна, согласно которой контроль за морской торговлей является, по сути, ключевым фактором в определении судеб мира. Тот, кто её контролирует, вправе распоряжаться тем, кому развиваться, а кому прозябать, кого задушить морской блокадой, а кому обеспечить бесперебойное обеспечение нужными ресурсами, сырьем, технологиями и так далее.Вероятно, именно сейчас мы видим, как эта доктрина проявила себя во всей красе. А значит, можно лишь восхититься человеком, который сформулировал все это почти полтора столетия назад.Северный морской путь, как мы знаем, сейчас является скорее внутренним транспортным коридором, обеспечивающим снабжение удаленных северных регионов страны, вывоз оттуда углеводородного сырья, металлов (крупнейший производитель которых, комбинат «Норникель», зависит от Севморпути почти полностью), некоторых других ресурсов и т.д. Но некоторое потепление климата и «оттаивание» Арктики сулят ему (и нам, как государству) гораздо большие перспективы. В частности, уже в обозримом будущем Северный морской путь может стать полноценной альтернативой морскому пути из Азии в Европу (и наоборот) — вокруг Индии, через Суэцкий канал и т.д.По оценкам экспертов, общий грузооборот на этом направлении уже скоро может достигнуть восьмисот миллионов тонн. А в денежном измерении он уже сейчас достиг 700 миллиардов долларов. Несмотря на то, что Китай и некоторые другие заинтересованные страны пытаются как-то диверсифицировать свою логистику на этом направлении, пока это удается плохо. А значит, львиная доля торговли между ЕС и странами АТР проходит по упомянутому морскому пути, который почти весь контролируется Соединенными Штатами и их союзниками.Любая серьезная альтернатива этому торговому пути резко снижает шансы США в нужный момент полностью «перекрыть кислород», например, Китаю. А значит, допустить появление такой альтернативы США не могут. Либо, если помешать этому не удастся, её нужно взять по свой контроль и начать распоряжаться там так же, например, как в Индийском океане или в районе Филиппинского архипелага.Понятно, что скептики скажут: создание такой альтернативы очень дорого, а значит, её появление маловероятно. Тем более что налаженный ранее путь достаточно безопасен, изучен, комфортен – зачем огород городить ради, возможно, выигрыша в несколько дней?Но ответить на это довольно просто. Прежде всего, нужно иметь в виду, что главное заинтересованное лицо – Китай. Страна это очень мощная, в безопасности своих торговых путей весьма заинтересованная, силы и средства имеющая в достаточном количестве. Европа, возможно, и была бы готова дальше следовать в хвосте своих американских друзей, но это вряд ли касается экономической выгоды и коммерческих интересов европейских компаний.А в этом смысле все тоже достаточно неплохо – в некоторых случаях временной выигрыш грузоотправителя и транспортной компании может составить до десяти суток, если они отправят груз по Севморпути. То есть едва ли не тридцать процентов. Много это или мало?Строго говоря, для какого-нибудь производителя электроники это вообще не критично – груз не испортится, устареть не успеет. Но вот для транспортной компании, судовладельца это огромный выигрыш. Просто представьте, что ваш корабль хотя бы на четверть чаще берет на борт новый груз. Это не так критично, если речь идет о разовом контракте. Но когда мы говорим о годах или даже десятилетиях работы транспортного судна, выгода становится просто огромной, и вряд ли какой судовладелец откажется от возможности настолько увеличить свои доходы.Разумеется, все не так просто: проводка судов в арктических водах пока весьма дорога. Но атомные ледоколы сравнительно недороги в эксплуатации (уточним – при больших объемах работ), а на стоимость транспортировки по южному маршруту тоже сильно влияет оплата прохождения через Суэцкий канал, разного рода лоцманские и диспетчерские отчисления в узких местах типа проливов, да и лениво дремлющему экипажу эти десять суток оплатить нужно.А если учесть, что значительная часть транспортных компаний, занимающихся грузоперевозками по маршруту Европа – Азия и обратно, так или иначе контролируется европейцами, вопрос становится далеко не праздным.Поэтому мы вполне можем ожидать, что превращение Северного морского пути в мощнейшую международную транспортную артерию пойдет гораздо более быстрыми темпами, чем об этом говорят скептики…А раз так, интерес американцев к данной теме становится вполне понятен. Нет, тут даже не стремление подгадить России – тут нечто гораздо большее и важное, тут, без преувеличения, речь идет о возможности и дальше править миром.Но сейчас у американцев в наличии всего два ледокола не первой свежести да Джон Болтон, рассуждающий о необходимости бросить вызов России. И при всем уважении к американским возможностям нужно признать: этого как-то маловато будет, чтобы перекрыть в случае необходимости эту новую транспортную артерию. А с учетом российских (и китайских) сил, которые могут быть оперативно сосредоточены у Берингова пролива, сомнительно смотрится даже полноценная американская АУГ…Поэтому ждем, когда «партнеры» от слов перейдут к делу, и внимательно следим за их руками. Того и гляди, в Арктике действительно станет жарко… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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