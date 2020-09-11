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Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе

11 сентября 2020, 01:05  •  35 • Политика
В осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект, реализующий поправку Конституции об индексации пенсий не реже одного раза в год. Как сообщил «Известиям» один из его авторов, зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, документ должен исправить несправедливость в отношении работающих пенсионеров, выплаты которым не пересматривались с 2016 года. В Минтруде «Известиям» рассказали, что разработку документа не ведут и считают его избыточным, хотя готовы дать на него свое заключение. В других фракциях это мнение не разделяют, настаивая на том, что норма об индексации должна быть прописана в законе.

Получат все

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен» направлен на отзыв в правительство. Об этом «Известиям» сообщил Михаил Емельянов. Речь идет о реализации принятой поправки в Конституцию. Документ устанавливает, что пересматривать как минимум раз в год должны все виды пенсий, существующие в РФ.
В частности, речь идет о страховых пенсиях по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсиях, пенсиях военнослужащих, членов их семей, участников ВОВ, блокадников, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсиях членов их семей и так далее.
Также законопроект подразумевает восстановление социальных гарантий в отношении работающих пенсионеров. В частности, предлагается признать утратившим силу федеральный закон от декабря 2015 года «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ», отменяющий для них индексацию страховых пенсий. Кроме того, документ предполагает доиндексацию и пересчет выплат для всех пенсионеров начиная с 2015 года, по итогам которого индексация составила 4% вместо 12,9% официального уровня инфляции.
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
По подсчетам авторов законопроекта, чтобы компенсировать недоплаченные россиянам деньги, государству может потребоваться порядка 1,3 трлн рублей.
— Это была поправка в Конституцию, которую предложила «Справедливая Россия», и она была поддержана. Поэтому мы вышли с инициативой разработки федерального закона. До сих пор индексация, например, для работающих пенсионеров откладывалась с 2016 года на более поздний срок, наш законопроект должен исправить эту ситуацию, — пояснил «Известиям» Михаил Емельянов.
В Минтруде «Известиям» сообщили, что не видят целесообразности в законопроекте — действующим законодательством вопрос индексации пенсий уже урегулирован.
«Минтруд не участвует в разработке каких-либо законопроектов по данному вопросу. В то же время в случае подготовки и направления в министерство подобного законопроекта другими субъектами права законодательной инициативы в установленном порядке данный вопрос будет рассмотрен и по итогам рассмотрения будет сделано заключение на предмет его обоснованности», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В то же время там отметили, что в соответствии с Конституцией в России сейчас формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов справедливости и солидарности поколений, поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.
«Так, например, в 2021 году стоимость одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты увеличатся на 6,3%. Неработающие пенсионеры получают пенсию с учетом индексации сразу после ее проведения. Что касается работающих пенсионеров, то как только пенсионер прекращает трудовую деятельность, его пенсия пересчитывается с учетом всех индексаций в период его работы. Также ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам производится перерасчет пенсий в соответствии с уплаченными за предыдущий год страховыми взносами», — пояснили в министерстве.

Надо принимать

В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов «Известиям» заявили, что не согласны с позицией Минтруда об урегулировании вопроса индексации пенсий после внесения поправок в Конституцию.
— Закон нужен. Этого требуют новые нормы Конституции. Причем это была позиция президента, чтобы прописать, что эта индексация должна быть не реже одного раза в год. Это значит один и более, а у нас пока только один раз в год, — пояснил «Известиям» глава комитета, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В то же время он сообщил, что его партия также разработала аналогичный законопроект, который уже направлен на отзыв в кабмин.
— Мы тоже пока не получили заключение правительства, хотя также предложили прописать норму о том, что пенсии могут индексироваться более одного раза. Как только из кабмина поступит ответ, инициатива будет внесена в Госдуму, — пояснил парламентарий, отметивший, что законопроект коллег не читал.
А вот зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов обвинил либерал-демократов и справороссов в пиаре, однако признал, что норма Конституции должна быть прописана в законодательстве.
— Но там нужно зафиксировать, что индексация пенсий должна быть не ниже, а выше уровня инфляции. Иначе этот рост получается мизерный и пенсионеры его не чувствуют, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» коммунист.
О том, что законопроект будет разработан, ранее в интервью «Известиям» рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, он будет рассмотрен вместе с федеральным бюджетом на 2021 год, который внесут в парламент в осенние месяцы сессии.
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский также считает, что законодательная логика в принятии этого законопроекта существует.
Действительно, в России есть ежегодная индексация пенсий, но когда принималась поправка в Конституцию, ее целью было усилить эти социальные гарантии, чтобы они были неотменяемые и имели более высокий статус. Раз она принята, то должна найти свое отражение в законодательстве. Такая дополнительная фиксация в законе конституционной нормы разумна и с политической точки зрения, и с точки зрения законодательной техники, — пояснил «Известиям» эксперт.
Он отметил, что о фракционной борьбе за эту инициативу говорить не приходится, так как все партии, включая оппозиционные, эту поправку в Конституцию поддержали. Поэтому нельзя говорить о конкуренции этих инициатив и уж тем более об их альтернативном рассмотрении. Эксперт считает, в итоге все фракции объединятся и поставят свои подписи под одним документом, который будет принят Госдумой, поскольку консенсусные законопроекты — достаточно стандартная практика работы парламента.

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