Рост пенсий, утилизационный сбор и «вафельницы» на дорогах: какие изменения вступают в силу в апреле

С 1 апреля в России вступают в силу важные постановления и законы. Они затрагивают, в частности, пенсионную сферу и порядок оплаты услуг ЖКХ. Кроме того, предусмотрено повышение некоторых тарифов и сборов, а также новые льготные программы для граждан и изменения ПДД.

Повышение социальных пенсий

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии и привязанные к ним выплаты. Коэффициент индексации составит 1,029.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что на эти цели из федерального бюджета выделено 10 млрд рублей.

В Пенсионном фонде России (ПРФ) рассказали, что повышение затронет 3,9 млн человек, в том числе 3,2 млн получателей социальных пенсий.

«Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году», — заявили в ПФР.

Прибавка (в среднем 255 рублей) ожидает не только тех, кто получает социальную пенсию, но и ветеранов ВОВ, военнослужащих, проходивших службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах, и членов их семей, работников лётно-испытательного состава.

Средний размер социальной пенсии составит 9 062 рубля.

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличится на 378 и 382 рубля соответственно и составит 13 410 и 13 556 рублей.

Граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, а также участники ВОВ по итогам индексации в среднем будут получать соответственно 30 694 и 35 387 рублей.

Прямой расчёт

С 1 апреля вступает в силу закон, который позволяет потребителям жилищно-коммунальных услуг заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО).

«Речь идёт именно о прямом договоре. Из этой цепочки выводится управляющая организация, и напрямую идёт контакт с конечным потребителем. У нас газоснабжение, электроснабжение уже давно по всей стране работают по этой схеме, и при прочих равных условиях у них более высокая собираемость», — пояснила в ходе выступления в Госдуме автор законопроекта — глава комитета по ЖКХ Галина Хованская.

Теперь собственники многоквартирных домов имеют право на общем собрании принять решение о заключении прямых договоры с РСО на отопление, вывоз мусора, поставку холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведение.

В свою очередь, РСО могут разорвать договор с управляющей компанией в случае задолженности по оплате в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.

Губернаторская доплата в Подмосковье

С 1 апреля терапевты и педиатры в Подмосковье смогут претендовать на губернаторскую доплату в размере 32 тыс. рублей ежемесячно. Как отмечает министр здравоохранения области Дмитрий Марков, таким образом власти Подмосковья намерены привлекать новых специалистов.

«На данный момент специалисты без опыта работы, только что окончившие вуз, получают в среднем около 25 тыс. рублей в месяц. Доплата существенно увеличит заработок участковых специалистов. Также данная мера поможет привлечь новые кадры для работы в учреждениях здравоохранения региона», — рассказал Дмитрий Марков.

Однако не все врачи могут рассчитывать на повышение зарплаты. Как отмечается на сайте ведомства, для получения надбавки врач должен работать не более чем на 1,25 ставки только на одном участке с количеством 1700 прикреплённого взрослого населения и 800 — детского, выполнять ключевые показатели эффективности (100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие жалоб).

© Игорь Зарембо / РИА Новости

Повышение ставки утилизационного сбора

С 1 апреля правительство России вводит новые ставки утилизационного сбора, которые, как ожидается, отразятся на ценах импортируемых автомобилей.

Сбор для легковых машин с объёмом двигателя до 1 л возрастёт на 17,86% и составит 33 тыс. рублей, от 1 до 2 л — на 90% (до 84 тыс. рублей), от 2 до 3 л — на 49,3% (до 126 тыс. рублей). Пошлина останется прежней для машин с объёмом двигателя 3 л и более: 114,6 тыс. рублей для авто с объёмом двигателя 3—3,5 л, 181,6 тыс. рублей для более мощных моделей. Также предусмотрен рост сборов для электромобилей и грузовых машин.

РИА Новости

Эта мера не отразится на стоимости произведённых в России автомобилей, а импортные машины могут подорожать, если производитель решит переложить часть бремени на покупателей.

Напомним, что производители и импортёры автомобилей обязаны выплачивать государству утилизационный сбор с 2012 года.

Услуги почты

С 1 апреля подорожают некоторые тарифы Почты России, например по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем и т. д.).

В частности, 46 рублей нужно будет заплатить за отправку заказного письма весом до 20 г (ранее — 41 рубль), 105 рублей будет стоить пересылка письма с объявленной ценностью весом до 20 г (ранее — 95 рублей).

Возрастёт тариф на пересылку заказных бандеролей и бандеролей с объявленной ценностью. Так, максимальная стоимость пересылки заказной бандероли весом 100 г увеличится на 6 рублей (с 60 до 66 рублей).

Деревянные дома со скидкой

С 1 апреля по 30 ноября 2018 года россияне смогут получить льготный кредит (со скидкой в 5 п. п.) на покупку деревянных домов заводского изготовления. Для этого государство выделит банкам субсидии.

Будут прописаны условия, при соблюдении которых граждане имеют право воспользоваться этой программой. Сумма кредита не должна превышать 3,5 млн рублей, а заёмщик обязан внести предоплату в размере не менее 10% от стоимости дома. Также в соответствующем постановлении правительства прописаны требования к изготовителю дома.





«Вафельницы» для водителей

Ещё одно важное нововведение вступит в силу в конце месяца. С 28 апреля в ПДД появится новая дорожная разметка в виде наклонных пересекаемых желтых линий, которую водители называют «вафельницей». Также будет введён соответствующий дорожный знак 1.35, обозначающий приближение к перекрёстку с такой разметкой.

© Агентство городских новостей «Москва»

На жёлтую клетчатую разметку будет запрещено въезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота в случаях, установленных ПДД.