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Рост пенсий и пособий, загранпаспорта в МФЦ и правила для таксистов: какие изменения ждут россиян в феврале 2018 года
01 февраля 2018, 07:24 • 274 • В России
С февраля 2018 года в России вступает в силу ряд изменений в законодательстве в самых разных сферах: от увеличения пенсий и детских пособий до выдачи кредитов и правил работы такси накануне ЧМ-2018. Среди приятных новостей также облегчение процедуры получения загранпаспорта — теперь в МФЦ можно будет не только сдавать документы, но и забирать готовые паспорта. RT рассказывает об изменениях, которые ждут россиян.
РИА Новости
В феврале 2018 года в России вступит в силу ряд постановлений правительства. Изменения коснутся размеров пенсионного обеспечения, упрощённой схемы получения загранпаспорта, нового постановления Центробанка об инсайде, а также работы такси во время ЧМ-2018.
Загранпаспорт без очереди
Золотой сезон для таксистов
С 1 февраля 2018 года в российских городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, начнётся аккредитация таксистов, планирующих обслуживание спортивного мероприятия. Для работы на ЧМ-2018 допускаются автомобили не старше четырёх лет, имеющие жёлтые номерные знаки и опознавательный фонарь. Обязательным условием является наличие детских кресел и возможность безналичной оплаты в машине.
К участию в аккредитации не допускаются водители и организации, имеющие непогашенные штрафы за нарушения ПДД.
Помимо этого, пассажир должен иметь возможность в онлайн-режиме отслеживать текущее местоположение такси, а также сведения о тарифах и водителе.
Пенсии станут больше
С 1 февраля 2018 года на 2,5% вырастет единовременная денежная выплата (ЕДВ). Надбавка к пенсии коснётся большинства федеральных льготников. Всего это порядка 15,4 млн человек, к которым также относятся инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои России и Советского Союза, Герои Социалистического Труда. Размер выплат составит 4 тыс. 983 рубля.
В эту сумму входит обеспечение необходимыми медикаментами (828 рублей 14 копеек), путёвка на санаторно-курортное лечение (128 рублей 11 копеек) для профилактики основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (118 рублей 94 копейки).
На 30% вырастут пенсии у отставных работников прокуратуры и Cледственного комитета, в которые дополнительно будут входить надбавки за классный чин.
Ожидается, что эта мера затронет 24 тыс. человек.
Увеличение детских пособий
Также в феврале на уровень прошлогодней инфляции будет проиндексирован размер детских денежных пособий. В 2018 году коэффициент увеличения составит 1,025 (то есть 2,5%), он коснётся как ежемесячных, так и единоразовых выплат.
Размер разового пособия при усыновлении ребёнка составит 16 тыс. 759 рублей. Выплаты беременным жёнам солдат срочной службы станут равны 26 тыс. 539 рублей.
Изменения не коснутся выплат по материнскому капиталу. Они по-прежнему будут составлять 453 тыс. рублей.
Кредиты от нескольких банков
С 1 февраля 2018 года заёмщики получат возможность получать кредиты, выданные несколькими банками.
Такой вид кредита называется синдицированным и касается в основном займов в особо крупном размере.
Он доступен только для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также к нему могут быть подключены иностранные банки.
Запишут в инсайдеры
Банк России расширит число сведений и лиц, подпадающих под влияние закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации…» (инсайдерская информация — закрытые сведения, обнародование которых может повлиять на рыночную стоимость компании).
Согласно указанию Банка России, с 16 февраля к перечню инсайдерской информации станут относиться сведения о возбуждении уголовного дела против руководителя или члена совета директоров компании и об аресте активов компании в рамках принятия обеспечительных мер.
Депозитарии и доверительные управляющие будут относиться к инсайдерам и станут нести ответственность за раскрытие информации.
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