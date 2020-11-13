Рост изобилия: ГД рассмотрит более тысячи поправок в бюджет

Выделить дополнительные деньги на субсидии для оплаты ЖКХ, увеличить выплаты медработникам из-за COVID-19, а также повысить финансирование сельского хозяйства и дорожного строительства предлагают фракции Госдумы в рамках второго чтения бюджета на 2021-ый и плановый период 2022-2023 годов. Как выяснили «Известия», в документ предложено внести рекордное количество поправок — более тысячи . Общая сумма всех финансовых изменений может превысить несколько триллионов рублей. В Общественной палате обеспокоены сокращением финансирования нацпроектов, поэтому предлагают пойти на корректировку бюджетного правила , чтобы дать возможность дополнительного использования средств ФНБ. В Минфине «Известиям» сообщили, что парламент сам должен принять решение о целесообразности тех или иных изменений .

По каждой отрасли

Как рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов, парламент завершил прием поправок в проект финансового плана на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

— По сравнению с предыдущими годами их гораздо больше, чем обычно. Можно сказать, что мы получили их рекордное количество: более тысячи. Уже в следующий понедельник, 16-го числа, наш комитет начнет их рассмотрение . Нет отрасли, которой они бы не касались, — пояснил парламентарий.

В комитете «Известиям» сообщили, что свыше 600 поправок предложил Минфин, остальные — другие субъекты законодательной инициативы, в том числе парламентские фракции. Общая сумма всех финансовых изменений может превысить несколько триллионов рублей . Однако самые высокие шансы быть принятыми имеют предложения «Единой России», которая, как сообщили «Известиям» в партии, провела предварительные консультации с кабмином.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Для нас при разработке поправок главной стала их социальная направленность. Все они были очень серьезно проработаны с правительством и регионами и направлены на решение конкретных проблем граждан, а также на защиту их прав, — рассказал «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По его словам, речь идет о выделении дополнительных средств на улучшение инфраструктуры и качества жизни людей на селе и в городах, о программе переселения из аварийного жилья, а также о решении проблемы «цифрового неравенства» : обеспечении связью и интернетом малых населенных пунктов. Для реализации этих изменений потребуется 14 млрд рублей. По мнению единороссов, в масштабах бюджета эта сумма некритична.

Как выяснили «Известия», ЛДПР также провела консультации с правительством. Партия представит поправки по трем блокам: национальная экономика, социальная политика и помощь субъектам.

— Мы предлагаем дополнительно направить 50 млрд рублей на межбюджетные трансферты регионам, которые получали деньги из-за COVID в этом году. Эту помощь надо сохранить. Во-вторых, 64 млрд рублей — на экономическое развитие, в том числе на поддержку промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса , — пояснил «Известиям» представитель фракции, первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

В социальной сфере, по его словам, важно заложить в бюджете дополнительные 10 млрд рублей на субсидии по оплате населением ЖКХ и выплаты медработникам, а также еще более 14 млрд рублей зарезервировать на различные субсидии, включая маткапитал.

— Наши поправки касаются увеличения финансирования соцсферы, поддержки отдельных отраслей промышленности, стимулирования медицинских работников, которые борются с коронавирусом, а также выделения средств на лечение от него . Кроме того, мы предлагаем повысить зарплаты учителям, которые работают в условиях удаленки, и выделить деньги на поддержку гражданской авиации, особенно самолетостроения, — рассказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В КПРФ считают необходимым увеличить финансирование программы сельских территорий, а также дополнительно выделить средства на развитие реального сектора экономики, субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток и переселение с Крайнего Севера . Кроме того, коммунисты хотят усилить поддержку здравоохранения и региональных бюджетов.

— Но вряд ли наши поправки будут приняты, только если что-то по мелочам. Всё уже предрешено «Единой Россией», — пояснил «Известиям» член фракции, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов.

Бюджетное одеяло

В Общественной палате, которая направила в Госдуму свое заключение на проект бюджета, серьезным его недостатком называют сокращение финансирования нацпроектов.

«Объемы финансового обеспечения большинства национальных проектов подверглись существенным секвестрам. Участники общественной экспертизы особое внимание акцентировали на том, что отказ от реализации этих мер либо их сокращение с высокой вероятностью будут негативно восприняты обществом», — говорится в заключении ОП, которое имеется в распоряжении «Известий».

В документе подчеркивается, что это может привести к невыполнению целей, которые поставил президент России: увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания. В связи с этим общественники предлагают скорректировать бюджетное правило, чтобы дать возможность дополнительно использовать средства ФНБ. Тем более что, по оценкам правительства, к 2023 году его объем достигнет 12,6 трлн рублей.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Первый вице-президент бизнес-ассоциации «Опора России», эксперт ОНФ Владислав Корочкин назвал предложение Общественной палаты логичным.

— Всё просто, в ФНБ есть деньги, которые можно использовать в различных чрезвычайных случаях. В данный момент именно такой случай . Для того чтобы дать правильный импульс развитию экономики, часть средств вполне можно было бы потратить, — пояснил он «Известиям».

С этой точкой зрения согласен эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, и за майские указы, и за нацпроекты, и за восстановление экономики после пандемии различным министерствам придется отчитываться. Каждый тянет бюджетное одеяло на себя, а денег на всё не хватает . Поэтому в условиях кризиса за эти средства будет очень жесткая конкуренция, считает эксперт. Он также допускает, что Минфин в сложившейся ситуации не понимает — с выполнения каких задач нужно начинать.

В Минфине на просьбу «Известий» прокомментировать предложения ОП и фракций заявили, что принимать решение о том или ином изменении будет парламент.

«Поправки к проекту бюджета на предстоящую трехлетку вносятся в ответственный комитет — комитет Госдумы по бюджету и налогам. Итоговое решение о поправках принимает Госдума на пленарном заседании, во время рассмотрения проекта бюджета во втором чтении. Таким образом, именно Госдума, а не Минфин принимает или отклоняет поправки», — сообщили в пресс-службе ведомства.