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Рост доходов россиян и скачок в экономике - Мишустин назвал две главные задачи правительства

25 февраля 2020, 18:54  •  33 • В России

В главные задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.

- Это позволит получить эффект и по другим направлениям: в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и бизнесе, - сказал премьер Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.

По словам премьера, в данный момент правительство бросило все силы на достижение этих целей. Напомним, что такие задачи поставил перед кабмином президент.

Мишустин также напомнил, что правительство приняло решение разработать индивидуальные программы развития десяти самых депрессивных регионов страны. Курганская область - в их числе. Больше 19 процентов жителей области живут за чертой бедности.

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