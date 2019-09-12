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Росстат снабдит Госдуму статистикой: Депутатам нужна оперативность

12 сентября 2019, 03:39  •  66 • Политика
Росстат снабдит депутатов Госдумы статистическими данными, которые будут предоставляться регулярно и оперативно.
Росстат начнёт готовить оперативные доклады для нужд Государственной Думы. Об этом пишет РИА ФАН.
Как пояснил первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, речь идёт о создании совместной рабочей группы. Её возглавит первый вице-спикер Иван Мельников.
Депутаты подготовят техзадание для Росстата, посвящённое предоставлению оперативной и регулярной статистической информации. Это позволит парламентариям трезво оценить ситуацию в разрезе времени или регионов.

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