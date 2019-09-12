Росстат снабдит Госдуму статистикой: Депутатам нужна оперативность

Росстат начнёт готовить оперативные доклады для нужд Государственной Думы. Об этом пишет РИА ФАН.

Как пояснил первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, речь идёт о создании совместной рабочей группы. Её возглавит первый вице-спикер Иван Мельников.

Депутаты подготовят техзадание для Росстата, посвящённое предоставлению оперативной и регулярной статистической информации. Это позволит парламентариям трезво оценить ситуацию в разрезе времени или регионов.