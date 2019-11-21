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Росстат "повысил" реальные доходы граждан России через пару часов после призыва Путина
21 ноября 2019, 03:24 • 63 • Политика
Реальные располагаемые денежные доходы граждан России с января по октябрь текущего года увеличились на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявили в Росстате через несколько часов после выступления президента РФ Владимира Путина, в котором он призвал увеличить доходы жителей нашей страны.
Напомним, реальные доходы - доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Справку о доходах граждан Росстат публикует каждый месяц.
В этот раз публикация пришлась на 20 ноября, появившись на лентах информагентств около 16:00 мск, через несколько часов после выступления президента.
Ранее Владимир Путин отметил, что реальные доходы жителей страны "практически стоят на месте". Президент назвал ключевым индикатором развития экономики страны повышение этого показателя.
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