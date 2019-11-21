Росстат "повысил" реальные доходы граждан России через пару часов после призыва Путина

Напомним, реальные доходы - доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Справку о доходах граждан Росстат публикует каждый месяц.

В этот раз публикация пришлась на 20 ноября, появившись на лентах информагентств около 16:00 мск, через несколько часов после выступления президента.

Ранее Владимир Путин отметил, что реальные доходы жителей страны "практически стоят на месте". Президент назвал ключевым индикатором развития экономики страны повышение этого показателя.