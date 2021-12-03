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Росстат по-новому посчитал количество бедных в России: Получилось на 2,8 млн меньше

03 декабря 2021, 21:00  •  119 • Политика
Росстат впервые оценил число малоимущих исходя из "границ бедности". Тут же выяснилось, что бедных стало на 2,8 миллиона меньше.
В Росстате применили новую методику расчёта количества бедных в России. Для вычислений впервые были использованы "границы бедности". Из новых расчётов выходит, что число бедных сократилось на 2,8 миллиона человек.
Ранее уровень бедности определялся как доля граждан России с доходами ниже прожиточного минимума. При этом расчёты производились каждый квартал на основе стоимости потребительской корзины. В 2021 году принята новая методика расчёта. Теперь прожиточный минимум стали считать раз в год - как 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода.
Исходя из этого, согласно новой методике расчёта бедности, численность бедных в России в III квартале 2021 года снизилась до 16 миллионов человек, или до 11%. Это на 2,8 миллиона меньше, чем за тот же период прошлого года.

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