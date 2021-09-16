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Росстат не заметил вреда QR-кодов. Рестораторы тут же поправили "счетоводов"

16 сентября 2021, 12:25  •  83 • Политика
Статистика не заметила падения оборота общепита в Москве из-за QR-кодов. Однако сами рестораторы поправили "счетоводов".
Росстат полагает, что оборот общепита в Москве в период, когда действовали QR-коды, был даже выше, чем в 2019 году. Коды, напомним, действовали в июле этого года. Только получив такой код - как правило, за вакцинацию, можно было пройти в зал кафе или ресторана.
Казалось бы, QR-коды парадоксальным образом оказались благом. Но... свою лепту в изыскания Росстата внесли сами рестораторы. Они объяснили, что просто повысили цены. Потому и оборот оказался выше.
Если оперировать цифрами: в июле 2021 года общепит в Москве "провёл" через кассы 31,9 миллиардов рублей, это больше чем на треть показателей июлю 2020 года - тогда объём составил 23,3 миллиарда рублей, однако надо понимать, что режим самоизоляции в тот период едва завершился. В июле 2019 года оборот составил 31 миллиард рублей, пишет РБК со ссылкой на документы и выводы рестораторов.
Введение QR-кодов показало, что на самом деле люди не готовы терпеть ограничения ради ресторана. В первый же день действия кодов, выручка упала на 50-95%. Кстати, напомним, спустя три недели работы жёстких ограничений они всё же были отменены - к этому моменту значительно стал расти приток желающих вакцинироваться от коронавируса.

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