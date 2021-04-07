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Россотрудничество закроет офис в Киеве, но не прекратит работу

07 апреля 2021, 20:35  •  49 • Политика
Россотрудничество закроет офис в Киеве, однако не прекратит свою работу по наведению мостов между двумя странами в сфере культуры.
Об этом в среду заявил замглавы федерального агентства Павел Шевцов. Так он прокомментировал санкции СНБО, которые ввёл в действие президент Украины Владимир Зеленский.
К сожалению, в соответствии с санкциями, введёнными украинским правительством против Россотрудничества, здание представительства агентства в Киеве будет закрыто, - пояснил Шевцов РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что организация продолжит проводить на Украине мероприятия культурной направленности.
Напомним, что ранее СНБО Украины предложило ввести санкции за контрабанду в отношении ряда лиц, организаций и компаний. В чёрный список, в частности, попало Россотрудничество. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предположила, что Россотрудничество "контрабандно читало стихи Шевченко".
Организация попала в немилость украинских властей после того как 9 марта провела творческий конкурс современных поэтов "День Шевченко". В ходе мероприятия российский литературовед Дмитрий Бак заявил, что Шевченко является важной фигурой не только для Украины, но и для России, так как свою прозу он писал на русском языке. После этого украинские патриоты потребовали закрыть Россотрудничество.

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