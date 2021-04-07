|
Россотрудничество закроет офис в Киеве, но не прекратит работу
07 апреля 2021, 20:35 • 49 • Политика
Россотрудничество закроет офис в Киеве, однако не прекратит свою работу по наведению мостов между двумя странами в сфере культуры.
Об этом в среду заявил замглавы федерального агентства Павел Шевцов. Так он прокомментировал санкции СНБО, которые ввёл в действие президент Украины Владимир Зеленский.
При этом он подчеркнул, что организация продолжит проводить на Украине мероприятия культурной направленности.
Напомним, что ранее СНБО Украины предложило ввести санкции за контрабанду в отношении ряда лиц, организаций и компаний. В чёрный список, в частности, попало Россотрудничество. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предположила, что Россотрудничество "контрабандно читало стихи Шевченко".
Организация попала в немилость украинских властей после того как 9 марта провела творческий конкурс современных поэтов "День Шевченко". В ходе мероприятия российский литературовед Дмитрий Бак заявил, что Шевченко является важной фигурой не только для Украины, но и для России, так как свою прозу он писал на русском языке. После этого украинские патриоты потребовали закрыть Россотрудничество.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 апреля 2021, 08:50
|
07 апреля 2021, 02:15
|
03 апреля 2021, 08:25
|
06 апреля 2021, 07:00
|
04 апреля 2021, 09:10
|
02 апреля 2021, 07:40
|
04 апреля 2021, 05:30