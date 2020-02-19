«Россотрудничество» в Казахстане выбрало не тех партнёров • 47 • Аналитика

Во многих российских СМИ в последние месяцы появились и продолжают появляться материалы с одним и тем же тезисом: Россия теряет постсоветское пространство из-за неправильного применения «мягкой силы».



Причины при этом называются разные: то Россия излишне добра к своим бывшим союзным республикам, то она живет прошлым и верит в лояльность тех же постсоветских республик, делая при этом вид, что не замечает, как население этих стран уже давно обработали наши западные оппоненты.







Авторы этих статей во многом правы. Мы действительно действуем по старинке, опираясь на силу «кокошника» и «русского романса», надеясь, что на них «купится» ближнее зарубежье и останется в орбите нашего влияния.



Но есть еще одно «но», на которое редко обращают внимание. Мы не умеем выбирать партнеров, операторов программ той самой «мягкой силы».



На этом направлении встречаются казусы, которые невозможны были бы в других странах, да и с Советским Союзом такого не могло произойти по определению. Но вот с нашей современной Родиной так случается, и эти случаи неоднократны.



Наиболее яркий пример — в Казахстане, нашем самом-самом стратегическом партнере в ближнем зарубежье. Сайт «Казачий информационно-аналитический центр» много раз рассказывал о «вселенском атамане» — Юрии Филипповиче Захарове. Из статей, размещенных на этом ресурсе, известно, что этот общественник создал несколько казачьих и русско-славянских ассоциаций, а в последнее время стал требовать с России репарации в размере 5 млрд. долларов США за «геноцид казачьего народа». За это же требовал он с нас и остров Сахалин, где, по его мнению, он смог бы возродить казачество.



Но, самое главное, среди казаков он стал насаждать антироссийскую идеологию, ставя во главу угла… фигуру группенфюрера СС Гельмута фон Паннвица и его ныне здравствующего внука, которых он объявил символами незыблемости казачьего духа для всех казаков, белых и красных, а также символами примирения русского и немецкого народа.



В это трудно поверить, но в подобных требованиях репараций прослеживаются параллели с выполнением поручений по реализации планов США по расколу Российской Федерации.



Именно согласно американскому закону «О порабощенных нациях» родился миф о геноциде казачьего народа, в основу которого была положена идея, оформленная ещё в гитлеровской Германии, о казаках как об отдельной этнической группе. То есть, говоря казенным языком, это по крайней мере выполнение «поручений» на территории третьей страны в пользу США.



И, возможно, распространение идеологии, героизирующей нацистов, что является уголовным преступлением по нашему уголовному кодексу, статья 354.1. УК РФ.



Видимо, поэтому, по слухам, оказался закрытым въезд в Россию для Юрия Захарова. Но до этого он пользовался расположением бывшего руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Виктора Нефедова. Даже выступая в ЭКОСОС ООН, «вселенский атаман» в 2017 году не упустил возможность похвастаться, что Россотрудничество для его деятельности предоставляет помещения и оказывает помощь. Уж не в рекламировании ли эсэсовца Гельмута фон Паннвица и его внука?! Скорее всего, так оно и было, ведь о подвигах этих «символов» захаровской идеологии повествовалось в газете «Казачий курьер», который распространялся на мероприятиях, проводимых при поддержке Россотрудничества в те годы.





Но сейчас Нефедова отправили в Бишкек. А Захарову закрыли въезд в Россию. Но это полумеры. На тему того, что Захаров невъездной, если это правда, почему-то царит полная тишина.



И самое главное, остались ведь его сподвижники, через которых он всегда действовал и продолжает действовать.







Так, обращает на себя внимание на деятельность его правой руки, которого он «посадил» на руководство «Русской общиной Казахстана» (РОК), и по совместительству «Русской общиной Акмолинской области», Александра Артеменко, который продолжает работать и взаимодействовать с Россотрудничеством.



В 2017 году, когда он возглавил РОК, организацию, входящую в захаровский Координационный совет русских, казачьих и славянских организаций, он официально заявил, что полностью поддерживает Юрия Захарова. Именно тогда, когда произошло его избрание, Юрий Захаров вручил шашку внуку Паннвица в знак признательности к нему и к его дедушке-группенфюреру. И еще раз произнес речь о том, что оба Паннвица являются символами (!) казачества.



Кроме этого, новый глава «Русской общины Казахстана» Артеменко выпустил в день своего избрания резолюцию, в которой вступился за своего патрона, призвав создать парламентскую комиссию по факту фальсификации уголовных дел против председателя Координационного совета, русских, казачьих и славянских организаций, то есть того самого «вселенского атамана». Обо всем этом можно прочесть в газете «Казачий курьер» № 10-11 (150-151) от 03 ноября 2017 года.



«Русская община» в Казахстане активно несет через газету «Казачий курьер» в массы все эти идеи, распространяя ее бесплатно в Домах дружбы, которые действуют при областных Ассамблеях народа Казахстана, а также раздавая на мероприятиях и во время церковных служб в православных храмах. Активными «почтальонами» «Русской общины» выступают казаки.



На страницах газеты соседствуют… президенты России и Казахстана, всё те же Паннвицы, патриарх Кирилл и вселенский патриарх Варфоломей.



В том же номере газеты указывается, что созданный МИД РФ Страновой Совет соотечественников России «разваливает русские и казачьи организации».



В том же номере газеты еще одна правая рука Захарова В.П., Михайловский, вещает о том, как РПЦ Московского патриархата вносит все больший раскол в казачье движение. И тоже предлагает в качестве реабилитации казаков дать «вселенскому атаману» остров Сахалин.



Нет-нет да пройдут на страницах издания ненавязчиво хвалебные материалы в адрес Краснова и Шкуро.



В декабре 2015 года в газете «Казачий курьер» № 11-12 (127-128) был опубликован еще один материал. Назывался он «Основы казачьей жизни». Как указали авторы, данная публикация подготовлена была в помощь активистам Координационного совета в регионах по политико-воспитательной работе с казаками и молодежью.



Чему же предлагали учить представители захаровского Совета? Вот прямые указания, цитируем:



«С древних времен казаки не признавали ни Византийской, ни Московской патриархии… «одержимого» священника (идущего супротив казачьей чести, воле Круга (Рады) казаки могли и выпороть…»

При этом Артёменко участвует в строительстве храма в Кокшетау и тут же поддерживает высказывания и распространение среди русского населения Казахстана тезисов о негативной роли РПЦ Московского патриархата.



Прикрываясь личиной добродетели, удобно внедрять идеологические вирусы: то мы строим храмы, то проводим мероприятия во славу Великой Победы – и нас считают уже лидерами общественного мнения и российские, и казахстанские власти. А потом, как говорится, между строк, идут рассказы для молодёжи молодежи про вред московского патриархата и настоящих «героев», таких, как Краснов, Шкуро и Паннвиц…



Рецепт идеологической борьбы с нами за наш же российский счёт не просто идеален, а гениален…



Из мухи слона

Так вот, возвращаясь к нашей «мягкой силе»… Если мы работаем с такими партнерами, то ожидать каких-то позитивных изменений не стоит. Наоборот, в российском подбрюшье может случиться еще один «майдан», посильнее киевского.



Это понимают и в Нур-Султане. И, вероятно, поэтому ветерана КНБ Казахстана В. К. Божко назначили руководить противовесом захаровской структуры, видимо, чтобы своими силами пресечь возможное использование «русской карты» для подрыва евразийской интеграции и безопасности.



И думаю, там задаются вопросом: зачем наши ведомства продолжают поддерживать «захаровцев», которые участвуют в героизации нацистов и их прихвостней и заражают казачество антироссийской идеологией?



Вероятно, в Казахстане сделали правильный вывод: урок Украины Россию ничему не научил.



Поэтому, по большому счету, надеяться на помощь России в сфере безопасности там не собираются и с опаской смотрят, как после Киева Россотрудничество делает те же самые ошибки и в Нур-Султане.



На всякий случай, если вдруг здравый смысл проснется у российских чиновников, прикрепляем список всех организаций, входящих в Координационный совет Захарова.



1. Общественный фонд «Русский Мир», регистрационный № 10315-1948-Ф-д от 04.09.2008 года, местонахождение: 150010, Северо-Казахстанская обл., город Петропавловск, ул. Астана, 30а, президент ОФ «Русский Мир» Ю.Ф, Захаров.



2. Объединение юридических лиц «Союз казачьих общественных объединений Казахстана», регистрационный № 23569-1901-ОЮЛ от 27.07.2006 года, местонахождения: 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Кенесары, дом 84, кв.2а, верховный атаман Ю.Ф. Захаров.



3. Общественное объединение «Союз сибирских казаков «Иртышская линия», регистрационный № 16223-1945-ОО от 25.11.2005 года, местонахождение: 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, д. 25, кв. 109, атаман Рудько С.Н.



4. Общественное объединение «Костанайская община оренбургских казаков», регистрационный №13673-1937-ОО от 29.01.2007 года, местонахождение: 110005, Костанайская обл, г. Костанай, ул. Чкалова, д.6, кв.176, атаман Чемпалов В.Г.



5. Западно-Казахстанское областное общественное объединение «Уральско-Яикское казачество», регистрационный № 4779-1926-ОО от 20.02.2002 года, местонахождение: 090000 г. Уральск, ул. Неусыпова, д.26/3,кв.11 Атаман Авилов А.А.



6. Общественное объединение «Акмолинская община казаков» (региональный статус), регистрационный №5151-1900-ОО от 29.04.2010 года, местонахождение: 010000, г.Астана, район Сарыаркинский, пр.Победы , д.36/3, кВ.7, атаман Кашенков Ю.Н.



7. Общественное объединение «Союз казаков Южного региона», регистрационный №27519-1958-ОО от 20.03.2008 года, местонахождение: 160050, г.Шымкент Альфарабийский район, ул. Энгельса 12, атаман Лаврухин С.И.



8. «Восточно-Казахстанское областное общество славянской культуры», регистрационный № 2666-1917-ОО от 31.12.1996 года, местонахождение: г. Усть-Каменогорск, ул. Ушакова 61, председатель Яковлев А.А.



9. Общественное объединение «Центр казачьей культуры «Казачий стан», регистрационный № 20109-1917-ОО от 19.07.2007 года, местонахождения: 071400, г. Семей, ул. Аймаутова, д. 145, кв. 39, председатель Ефименко А.И.



10. Общественное объединение «Иртышский форпост», регистрационный №22650-1917-ОО от 19.07.2013 года, местонахождения: 070010, Восточно-Казахстанская обл, г. Усть-Каменогорск, бульвар Гагарина, д.7, кв. 34, атаман Яковлев А.А.



11. Общественное объединение «Русская община столицы», БИН 140140025492 от 28.01.2014 года, местонахождение: 010000, г. Астана, район Есиль, жилой массив Тельмана, ул. Розы Люксембург, дом 2б, председатель Зарипов А.М.



12. Общественное объединение «Акмолинское казачье общество», регистрационный №9868-1902-ОО от 03.07.2012 года, местонахождение: 020000, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Абая 124, атаман Старовойт В.И. Тактика и стратегия боевиков в сирийском Идлибе



13. Общественное объединение «Русская община Алматинской области», БИН 14840015361 от 18.08.2014года, местонахождение: Алматинская обл, г. Талдыкорган, микрорайон Каратал, дом 1, кв. 1, председатель Липухин П.Г.



14. Общественное объединение «Братство сибирских казаков», регистрационный №11233-1948-ОО от 03.12.2010 года, местонахождение: Северо-Казахстанская обл., город Петропавловск, ул. Астана, 30а, атаман Таранов В.А.



15. Атырауское общественное объединение «Уральско-Яикское казачество», атаман Божко Иван.



16. Общественное объединение «Северо-Казахстанский областной культурный центр «Радзiма», регистрационный № 8062-1948-ОО от 10.09.2003 года, местонахождение: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции, 27, председатель Чернышева М.П.



17. Общественное объединение «Русская община Акмолинской области», БИН 130940009170 от 11.09.2013 года, местонахождение: 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 124, председатель Артеменко А.А. Во многих российских СМИ в последние месяцы появились и продолжают появляться материалы с одним и тем же тезисом: Россия теряет постсоветское пространство из-за неправильного применения «мягкой силы».Причины при этом называются разные: то Россия излишне добра к своим бывшим союзным республикам, то она живет прошлым и верит в лояльность тех же постсоветских республик, делая при этом вид, что не замечает, как население этих стран уже давно обработали наши западные оппоненты.Авторы этих статей во многом правы. Мы действительно действуем по старинке, опираясь на силу «кокошника» и «русского романса», надеясь, что на них «купится» ближнее зарубежье и останется в орбите нашего влияния.Но есть еще одно «но», на которое редко обращают внимание. Мы не умеем выбирать партнеров, операторов программ той самой «мягкой силы».На этом направлении встречаются казусы, которые невозможны были бы в других странах, да и с Советским Союзом такого не могло произойти по определению. Но вот с нашей современной Родиной так случается, и эти случаи неоднократны.Наиболее яркий пример — в Казахстане, нашем самом-самом стратегическом партнере в ближнем зарубежье. Сайт «Казачий информационно-аналитический центр» много раз рассказывал о «вселенском атамане» — Юрии Филипповиче Захарове. Из статей, размещенных на этом ресурсе, известно, что этот общественник создал несколько казачьих и русско-славянских ассоциаций, а в последнее время стал требовать с России репарации в размере 5 млрд. долларов США за «геноцид казачьего народа». За это же требовал он с нас и остров Сахалин, где, по его мнению, он смог бы возродить казачество.Но, самое главное, среди казаков он стал насаждать антироссийскую идеологию, ставя во главу угла… фигуру группенфюрера СС Гельмута фон Паннвица и его ныне здравствующего внука, которых он объявил символами незыблемости казачьего духа для всех казаков, белых и красных, а также символами примирения русского и немецкого народа.В это трудно поверить, но в подобных требованиях репараций прослеживаются параллели с выполнением поручений по реализации планов США по расколу Российской Федерации.Именно согласно американскому закону «О порабощенных нациях» родился миф о геноциде казачьего народа, в основу которого была положена идея, оформленная ещё в гитлеровской Германии, о казаках как об отдельной этнической группе. То есть, говоря казенным языком, это по крайней мере выполнение «поручений» на территории третьей страны в пользу США.И, возможно, распространение идеологии, героизирующей нацистов, что является уголовным преступлением по нашему уголовному кодексу, статья 354.1. УК РФ.Видимо, поэтому, по слухам, оказался закрытым въезд в Россию для Юрия Захарова. Но до этого он пользовался расположением бывшего руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Виктора Нефедова. Даже выступая в ЭКОСОС ООН, «вселенский атаман» в 2017 году не упустил возможность похвастаться, что Россотрудничество для его деятельности предоставляет помещения и оказывает помощь. Уж не в рекламировании ли эсэсовца Гельмута фон Паннвица и его внука?! Скорее всего, так оно и было, ведь о подвигах этих «символов» захаровской идеологии повествовалось в газете «Казачий курьер», который распространялся на мероприятиях, проводимых при поддержке Россотрудничества в те годы.Но сейчас Нефедова отправили в Бишкек. А Захарову закрыли въезд в Россию. Но это полумеры. На тему того, что Захаров невъездной, если это правда, почему-то царит полная тишина.И самое главное, остались ведь его сподвижники, через которых он всегда действовал и продолжает действовать.Так, обращает на себя внимание на деятельность его правой руки, которого он «посадил» на руководство «Русской общиной Казахстана» (РОК), и по совместительству «Русской общиной Акмолинской области», Александра Артеменко, который продолжает работать и взаимодействовать с Россотрудничеством.В 2017 году, когда он возглавил РОК, организацию, входящую в захаровский Координационный совет русских, казачьих и славянских организаций, он официально заявил, что полностью поддерживает Юрия Захарова. Именно тогда, когда произошло его избрание, Юрий Захаров вручил шашку внуку Паннвица в знак признательности к нему и к его дедушке-группенфюреру. И еще раз произнес речь о том, что оба Паннвица являются символами (!) казачества.Кроме этого, новый глава «Русской общины Казахстана» Артеменко выпустил в день своего избрания резолюцию, в которой вступился за своего патрона, призвав создать парламентскую комиссию по факту фальсификации уголовных дел против председателя Координационного совета, русских, казачьих и славянских организаций, то есть того самого «вселенского атамана». Обо всем этом можно прочесть в газете «Казачий курьер» № 10-11 (150-151) от 03 ноября 2017 года.«Русская община» в Казахстане активно несет через газету «Казачий курьер» в массы все эти идеи, распространяя ее бесплатно в Домах дружбы, которые действуют при областных Ассамблеях народа Казахстана, а также раздавая на мероприятиях и во время церковных служб в православных храмах. Активными «почтальонами» «Русской общины» выступают казаки.На страницах газеты соседствуют… президенты России и Казахстана, всё те же Паннвицы, патриарх Кирилл и вселенский патриарх Варфоломей.В том же номере газеты указывается, что созданный МИД РФ Страновой Совет соотечественников России «разваливает русские и казачьи организации».В том же номере газеты еще одна правая рука Захарова В.П., Михайловский, вещает о том, как РПЦ Московского патриархата вносит все больший раскол в казачье движение. И тоже предлагает в качестве реабилитации казаков дать «вселенскому атаману» остров Сахалин.Нет-нет да пройдут на страницах издания ненавязчиво хвалебные материалы в адрес Краснова и Шкуро.В декабре 2015 года в газете «Казачий курьер» № 11-12 (127-128) был опубликован еще один материал. Назывался он «Основы казачьей жизни». Как указали авторы, данная публикация подготовлена была в помощь активистам Координационного совета в регионах по политико-воспитательной работе с казаками и молодежью.Чему же предлагали учить представители захаровского Совета? Вот прямые указания, цитируем:При этом Артёменко участвует в строительстве храма в Кокшетау и тут же поддерживает высказывания и распространение среди русского населения Казахстана тезисов о негативной роли РПЦ Московского патриархата.Прикрываясь личиной добродетели, удобно внедрять идеологические вирусы: то мы строим храмы, то проводим мероприятия во славу Великой Победы – и нас считают уже лидерами общественного мнения и российские, и казахстанские власти. А потом, как говорится, между строк, идут рассказы для молодёжи молодежи про вред московского патриархата и настоящих «героев», таких, как Краснов, Шкуро и Паннвиц…Рецепт идеологической борьбы с нами за наш же российский счёт не просто идеален, а гениален…Так вот, возвращаясь к нашей «мягкой силе»… Если мы работаем с такими партнерами, то ожидать каких-то позитивных изменений не стоит. Наоборот, в российском подбрюшье может случиться еще один «майдан», посильнее киевского.Это понимают и в Нур-Султане. И, вероятно, поэтому ветерана КНБ Казахстана В. К. Божко назначили руководить противовесом захаровской структуры, видимо, чтобы своими силами пресечь возможное использование «русской карты» для подрыва евразийской интеграции и безопасности.И думаю, там задаются вопросом: зачем наши ведомства продолжают поддерживать «захаровцев», которые участвуют в героизации нацистов и их прихвостней и заражают казачество антироссийской идеологией?Вероятно, в Казахстане сделали правильный вывод: урок Украины Россию ничему не научил.Поэтому, по большому счету, надеяться на помощь России в сфере безопасности там не собираются и с опаской смотрят, как после Киева Россотрудничество делает те же самые ошибки и в Нур-Султане.На всякий случай, если вдруг здравый смысл проснется у российских чиновников, прикрепляем список всех организаций, входящих в Координационный совет Захарова. Игорь Матвеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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