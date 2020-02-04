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Россию злить не надо. Но до Эстонии никак не дойдёт

04 февраля 2020, 13:54  •  114 • Политика
Керсти Кальюлайд считает, что заключённый с большевиками "Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении Эстонского государства".
Автор:
Латышев Сергей
Эстония, Польша и другие нарезанные Западом из тела России государства (этот опыт столетней давности "партнёры" намерены при первой же возможности повторить с тем, что осталось от исторической России) действуют по одинаковой схеме. Предав в трудную минуту сохранившую их народы Россию, они заключали сделки с "красным дьяволом" (Тартуский мирный договор 1920 года, Рижский мирный договор 1921 года), захватившим в ней власть.
Повторно предав белых русских патриотов, предлагавших им союз в борьбе с узурпаторами-большевиками (Северо-Западную армию генерала Юденича, Добровольческую армию генерала Деникина, Русскую армию генерала Врангеля), они подписывали мир с большевиками. А те, нуждаясь в передышке, уступали лимитрофам для оправдания их будущего захвата исконно русские территории. Чтобы затем стереть в мире всякие и любые границы, как того открыто требовала коммунистическая доктрина. А когда именно это через 20 лет с ними и произошло, эти бывшие российские подданные стали строить из себя невинных жертв красного деспотизма, которому сами (в том числе латышские и эстонские стрелки – "гвардия революции") помогли захватить и особенно сохранить власть над Россией.
Однако, поскольку никакого другого документа для оправдания своей государственности у них нет, они продолжают считать "действующими" Тартуский и Рижский мирные договоры. И по-прежнему претендуют на земли освободившейся от навязанного с их помощью коммунизма соседней страны, в своё время завоевавшей у шведов, а потом ещё и купившей у них территорию нынешней Эстонии и большей части Латвии, где эстонские и латышские племена были вторым сортом. Так как там веками царила немецкая аристократия – бывшие крестоносцы и их потомки, переселенцы из немецких земель и Швеции, которые, собственно, и придумали латышей и эстонцев, написали грамматики их языков, научили азам западной цивилизации и культуры. После чего – вместе с большевиками – балтийских немцев и шведов бесцеремонно ушли.
Эстонию создали немцы и шведы, русские позволили эстонцам стать нацией. Фото: Grisha Bruev / Shutterstock.com
И с тех пор эстонцы и латыши гордо заявляют о каких-то своих никогда не существовавших в истории государствах, которые просуществовали всего 20 лет – с бумажкой от дьявола – и появились благодаря предательству России её союзниками по Первой мировой войне – британцев и французов. Эстонская и латвийская "независимость" сразу и кончилась, когда в 1940 году у Лондона и Парижа возникли серьёзные проблемы с Гитлером, который, вместо того чтобы напасть на СССР, для чего они вместе с американцами его выращивали, решил вначале обеспечить себе на западе надёжный тыл.

Скажи мне, кто твой друг…

Очередной и весьма показательный спич на эту тему произнесла по случаю исполнившегося 2 февраля столетия подписания Тартуского (Юрьевского) мирного договора президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Назвав Тартуский договор "действующим", президент Эстонии подчеркнула, что он "был, есть и останется свидетельством о рождении Эстонского государства". Отметив, что "Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно" и что её "оккупировали", она, естественно, не стала упоминать о роли в этом самих эстонцев, латышей, литовцев, финнов, а также поляков, у которых на тот момент была одна из сильнейших армий в Европе, но народы этих западных российских губерний проявили национальную близорукость и сами сдали большевикам боровшиеся с ними русские белые армии. Сделано это было по собственному почину или с подачи западных "партнёров" и спонсоров, не столь важно. Важно то, какие это имело последствия.
Подписывая с Таллином Тартуский договор, большевики прекрасно понимали, что это совсем ненадолго, это должны были понимать и эстонцы. Фото: Scherl / Globallookpress
Кальюлайд признала, что появление Эстонии как "независимого государства" носило искусственный характер, ибо стало "великим чудом", "рождение которого ещё несколькими годами ранее многие считали невозможным". Президент восславила роль в этом "эстонского народного ополчения", не упомянув о немецком, которое тоже существовало, и, главное, о базировавшейся на эстонской территории белой армии генерала Юденича, которая играла основную роль в борьбе с большевиками, дважды едва не взяла Петроград. А потом была предана своими эстонскими "союзниками" – разоружена и отправлена умирать на лесоповал, когда большевики лукаво подмигнули эстонцам, что признают их "независимость". Во всей речи эстонского президента об этом не было сказано ни одного слова, хотя о "фальсификации" Москвой истории в Таллине любят поговорить не меньше, чем в других восточноевропейских столицах.
Большевистскую мышеловку для эстонцев в виде Тартуского мира Кальюлайд назвала "триумфом эстонской дипломатии" (причём с восклицательным знаком), что ясно говорит о том, что в Таллине по поводу сделки с дьяволом совершенно не сокрушаются.

Проблеск вменяемости

Особенно забавен следующий пассаж президентской речи. Похоже, что это одно из лучших свидетельств неадекватности эстонских политиков: "Мы относимся к тяжеловесам дипломатии… И мы должны высказывать своё мнение в вопросах, которые затрагивают весь мир".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд небезнадёжна: эстонцы "должны также уважать международный консенсус об отказе от дальнейшего пересмотра послевоенных границ в Европе". Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / Globallookpress
Тем не менее, будем объективны, есть в речи Кальюлайд также момент, говорящий об её относительной вменяемости: несмотря на всё вышесказанное, она – в отличие от эстонского правительства – не настаивает на пересмотре нынешних границ с Россией, поскольку, по её словам, эстонцы "должны также уважать международный консенсус об отказе от дальнейшего пересмотра послевоенных границ в Европе".
Указав, что "обратная риторика только создаёт ненужную путаницу", президент справедливо заметила, что "внешнюю политику нельзя выстраивать на ностальгии и эмоциях, она должна быть сбалансированной и рациональной".
И это как раз то, чего так не хватает нынешнему эстонскому правительству, отвергшему тщательно согласованный договор о границе с Россией и настаивающему на передаче Эстонии частей Псковской и Ленинградской областей. Вместо того чтобы хвататься обеими руками за добрую волю Москвы признать Эстонию в нынешних границах, ибо Россия справедливо рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

Почему не надо злить Россию?

Современная Россия считает себя сегодня правопреемником СССР, а завтра, возможно, объявит себя правопреемником Российской империи. Но даже если последнего не произойдёт, нельзя забывать, что подписанный СССР в 1975 году Хельсинкский заключительный акт легализовал политические и территориальные итоги Второй мировой войны, в том числе принцип нерушимости границ. А коль скоро современная Россия является правопреемником СССР, значит, Эстония, получается, по-прежнему законно является её составной частью…
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова: У политической элиты Эстонии "проблемы не с прошлым, а с будущим". Фото: MFA Russia / Globallookpress
Не этим ли обстоятельством объясняется комментарий в Facebook официального представителя МИД России Марии Захаровой: "заявления типа «Тартуский договор действует"… свидетельствуют о том, что у политических элит некоторых стран "проблемы не с прошлым, а с будущим"?
Ведь даже назначившее само себя и свергшее в России легитимную императорскую власть Временное правительство признало за Эстонией только "автономию". "Независимость" этой "страны", территория которой частично входила в Древнюю Русь, а в начале XVIII века, повторим, была завоёвана, а потом куплена императором Петром I у Швеции, провозгласили в феврале 1918 года три самозванца во главе с Константином Пятсом, угодившим вскоре в немецкий концлагерь, когда кайзеровская армия захватила бывшую российскую Эстляндскую губернию.
На состоявшихся в ней перед этим свободных выборах на первом месте оказались большевики – РСДРП (б), которые получили свыше трети голосов. Они и их многочисленные сторонники видели то, что потом стало называться Эстонией, составной частью федеративной России. Немцы провозгласили Эстонию в 1918 году своим Балтийским герцогством, а после их поражения в Первой мировой войне победители, из числа которых исключили Россию, создали ту самую Эстонскую республику, "свидетельство о рождении" которой выдали большевики, рассматривавшие её как своего рода "санитарный кордон" от более сильной в тот момент буржуазной Европы.
Столь сомнительная "карма" эстонской государственности, не говоря уже о массовом коллаборационизме с гитлеровскими оккупантами в годы Второй мировой войны и участии в Холокосте, должна была бы, по идее, диктовать эстонцам самое осторожное поведение и стремление нравиться России, ничем её не обижать и не бередить старые раны. Однако этот "тяжеловес" мировой дипломатии ведёт себя с точностью до наоборот. Кому будет от этого хуже?

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