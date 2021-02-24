Чтобы противостоять давлению, оказываемому на Россию нашими так называемыми партнёрами, следует избавиться от иллюзий. Как минимум, Россию ждёт жестокая конфронтация с США. Не говоря уже о попытке транскорпораций захватить мир раз и навсегда, избавившись от государств.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ говорил сегодня о планах Запада на страны СНГ. США и Европа даже не пытаются скрыть свой интерес, подчеркнул Путин, добавив, что конкретные планы заключены в стратегические программы наших так называемых партнёров. А если хочется конкретики "в лоб", достаточно послушать выступления западных политиков.

(Мы видим) недружественные отношения к России и ряду других самостоятельных, суверенных центров мирового развития. Они даже не пытаются скрывать, - отметил Путин, выступая на заседании коллегии.

Стоит отметить, что о планах сжимать Россию во всё более прочных "объятьях" говорил в своём обзоре глобальных угроз советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. Свой анализ ситуации он представил на страницах еженедельника "Звезда".

Ильницкий полагает, что российский ядерный щит и самая современная армия в мире обеспечивают безопасность развития страны как минимум на десятилетие. Другими словами, прямое военное столкновение исключено, однако это не значит, что влияние на Москву не оказывают:

"Противник использует гибридные методы ведения войны - от экономических до информационных - атакуя нас по всему фронту национальных интересов России".

Ильницкий полагает, что нам не стоит тешить себя иллюзиями. Пора понять, с кем мы имеем дело, и главное, какие инструменты будут использовать против России. Например, обратить внимание на то, как трактовали пандемию коронавируса на Давосском форуме. Основатель форума Клаус Шваб говорил о переделе мира и новой роли транскорпораций. Обёртку с приукрашенных заявлений Шваба и его сторонников следует сорвать, и тогда станет ясно, что людям в этом новом мире отводится худшее место:

"Все активы принадлежат элите (не более 5% населения так называемых развитых стран Запада) и управляются через транскорпорации, - объясняет Ильницкий. - Остальные же люди низводятся до статуса "служебных" с низшего уровня пирамиды Маслоу, работая "за еду", а, по сути, получая минимально необходимые для существования пособия. Они - накопившиеся издержки и нагрузка на экосферу планеты и, вообще говоря, не нужны и должны утилизироваться. Но не грубо и сразу, а потом и постепенно".

Тотальный контроль над населением устанавливается через цифровизацию. Параллельно продолжают выстраивать кастовое общество. Вот он "прекрасный мир", где России, как государству, место вряд ли найдётся. Не зря президент Владимир Путин выступил на Давосском форуме со своего рода манифестом, продолжает Ильницкий, делая вывод. Сегодня следует отказаться от главной иллюзии о том, что нашим так называемым партнёрам может быть интересно развитие России. Как минимум, "Россию ждёт жестокая конфронтация с США", полагает Ильницкий. И "угрозы нашей стране будут носить экзистенциальный характер".