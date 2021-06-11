Россию ждёт заморозка цен на топливо? Вице-премьер Новак выступил с инициативой

Новак поручил вновь рассмотреть вопрос о запрете экспорта бензина и заморозке цен. Также он дал задание ФАС проверить АЗС.

В России могут запретить экспорт бензина и заморозить цены на топливо. С соответствующей инициативой выступил вице-премьер России Александр Новак на совещании с участниками рынка топлива.

Данная мера была предложена для стабилизации цен на топливо в России. Пока же Новак дал задание Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить ситуацию с текущими ставками эквайринга на АЗС.

Напомним, что в связи с летним сезоном потребности в топливе в России значительно увеличились, что повлекло за собой рост цен. В этой связи правительство предпринимает шаги по стабилизации ситуации с ценами на рынке топлива.