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Россию ждёт внезапный успех: В Китае вспыхнул интерес к уникальной разработке

18 сентября 2020, 13:40  •  32 • Политика
В Китае вспыхнул интерес к уникальной российской разработке в сфере авиации. По словам экспертов Поднебесной, нашу страну ждёт внезапный успех.
Как сообщает "ПолитРоссия" со ссылкой на материал китайского издания Sohu, речь идёт о российских двигателях для самолётов с вертикальной посадкой - они вновь могут оказаться востребованными.
Как сообщают китайские эксперты, после ввода в строй китайского десантного корабля проекта 075 спрос на истребители вертикального взлёта и посадки резко увеличился. Отмечается, что некоторое время назад появилась информация о готовности российских специалистов создать новый самолёт с вертикальным взлётом. В Китае ожидают, что в рамках этого проекта будет представлен новый двигатель или модернизирован Р79В-300. Более всего Р79В-300 интересен возможностью использовать форсаж в горизонтальном и вертикальном режиме.
По мнению китайских экспертов, ставка России на эти моторы может принести нашей стране неожиданную пользу. Они отмечают, что Китаю также следовало бы присоединиться к этим разработкам, а учитывая развивающееся сотрудничество в военной сфере между двумя странами, это вполне может быть вероятным. Эксперты отмечают, что это стало бы полезным и для Китая, у которого есть соответствующие деньги, и для России, у которой есть соответствующие знание и наработки.

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