Россию ждёт рост цен на хлеб и овощи: Эксперты назвали неожиданную причину

Жителей России предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи. Причиной называют новый утильсбор для мощных тракторов.

В ближайшее время жители России могут столкнуться с ростом цен на хлеб и овощи. Об этом предупредил председатель правления ассоциации "Асход" Александр Алтынов.

По его словам, причиной роста цен станет утильсбор для мощных тракторов. Согласно новым правилам, он увеличится примерно с 800 тысяч рублей до трёх миллионов. Это 10 или даже 15 процентов от цены самого трактора.

В результате этого пшеница, овощи подорожают на 1,5 процента,

- сказал Александр Алтынов в интервью "Известиям".

А вслед за ростом стоимости пшеницы вверх поползут и цены на хлеб. К такому же выводу склоняется и генеральный директор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько. Правда, он оценивает рост стоимости хлеба и овощей в 2-3 процента.