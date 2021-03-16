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Россию ждёт рост цен на хлеб и овощи: Эксперты назвали неожиданную причину
16 марта 2021, 22:25 • 129 • Политика
Жителей России предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи. Причиной называют новый утильсбор для мощных тракторов.
В ближайшее время жители России могут столкнуться с ростом цен на хлеб и овощи. Об этом предупредил председатель правления ассоциации "Асход" Александр Алтынов.
По его словам, причиной роста цен станет утильсбор для мощных тракторов. Согласно новым правилам, он увеличится примерно с 800 тысяч рублей до трёх миллионов. Это 10 или даже 15 процентов от цены самого трактора.
- сказал Александр Алтынов в интервью "Известиям".
А вслед за ростом стоимости пшеницы вверх поползут и цены на хлеб. К такому же выводу склоняется и генеральный директор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько. Правда, он оценивает рост стоимости хлеба и овощей в 2-3 процента.
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