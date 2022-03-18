Россию ждёт появление нового Ленина? • 56 • Аналитика Текущие события неизбежно приведут к переформатированию российского политического пространства, уверены политологи. Несмотря на заверения, что всё будет хорошо, люди очевидно растеряны – иначе бы не сметали в магазинах сахар и гречку. Обещаниями ситуацию уже не исправить, нужны конкретные решения. Причём на всех уровнях, вплоть до последней деревни. Но партия власти то ли всё ещё не поняла, насколько изменилось время, то ли вовсе забыла, как говорить с народом. Право, когда лидер партии борется в соцсетях с заграничными русофобами, а избиратели тем временем думают, хватит ли зарплаты купить подорожавшие лекарства и будет ли завтра эта зарплата вообще, сама собой вспоминается история про совет кушать булочки вместо хлеба. Тогда, как известно, всё закончилось плохо. Причём не только для не понимавшей, что происходит, советчицы, но и для тех, кто слушал правильные, казалось бы, призывы «отречься от старого мира» и «всё взять и поделить». Точно так же все закончилось и в России в 1917 г. Только в январе Ленин на полном серьёзе грустил, что дело его проиграно, а пришёл февраль и оказалось, что народ готов слушать – достаточно лишь найти правильные слова. Что мы видим сейчас? Похожие лозунги уже звучат. Московское отделение КПРФ опубликовало манифест, в котором призвало провести тотальную национализацию бизнеса. «Это был бы самый действенный ответ на западные санкции», – утверждают коммунисты. Правда, речь почему-то идёт не только о зарубежных предприятиях, но и об отечественных. В общем, раскулачить всех олигархов и так победим! (фото: guma.gov.ru) Вряд ли стоит объяснять, что предложение коммунистов можно отдавать в палату мер и весов как эталонный пример популизма. С тем, что национализация работающего в стране зарубежного бизнеса принесёт больше проблем, чем пользы, уже согласились и в правительстве – недаром на прошлой неделе Антон Силуанов фактически дал понять, что никто ничего отнимать не собирается. Ну в самом деле, заберёшь ты Макдональдс и что дальше? Булку с котлетой, худо-бедно, можно испечь, но как поддерживать стандарты? Плюс иностранцы в ответ тут же конфискуют все российские активы за рубежом. А это сотни объектов. Про раскулачивание российских бизнесменов нечего и говорить. Семьдесят лет советской истории показали, что происходит, когда вместо хозяина, заинтересованного в развитии созданного им дела, приходит чиновник, которому наплевать на всё, кроме красивых отчётов наверх. Но коммунисты знают, что хотят слышать граждане. И дают им главное, что тем требуется сегодня – надежду на спокойную и стабильную жизнь. «Мы на горе всем буржуям…» Понятно, что сами коммунисты вряд ли намерены претворять в жизнь свои обещания. Ведь сколько денег в своё время получили они от тех же самых олигархов. Да и сами почти превратились в них. На последних думских выборах КПРФ выдвинула более сотни кандидатов-миллионеров, многие из которых владели серьезным бизнесом. А точно ли можно назвать пролетарием соратника Геннадия Зюганова депутата Владимира Блоцкого, только официально имеющего два «Порше» и дом в Британии? Да и сам бессменный лидер коммунистов тоже не бедствует. Потому возникают большие сомнения насчёт того, что коммунисты и правда хотят объявлять «войну дворцам». Где самим потом жить. Тогда зачем это всё? Политолог Марат Баширов объясняет: «Почти неминуемый коллапс экономики и падение уровня жизни россиян позволит КПРФ получить поддержку электората, подвинув единороссов, которые во многом ассоциируются с нынешней властью, а значит — и разразившимся кризисом. Точь-в-точь по ленинской концепции «чем хуже, тем лучше». Кстати, в своё время Ленин также призывал устроить в стране гражданскую войну. Возьмут ли нынешние коммунисты на вооружение и этот совет ради поднятия своего рейтинга? Проблема, впрочем, в другом – призывы коммунистов падают на подготовленную почву. При этом КПРФ это не пресловутая несистемная оппозиция, которой всех так пугали, но которая вряд ли имеет хоть какой-то серьёзный рейтинг за пределами пары столичных городов. Да и, как показала практика, кроме прогулок с плакатами её сторонники ни к чему не готовы. Другое дело аудитория КПРФ. Она обширна, монолитна и крепка – ничего, что многие ещё лично застали Сталина. Случись надобность, седовласые фурии поведут себя куда бойчее креаклов. К тому же последние выборы показали, что за КПРФ голосуют не только пенсионеры. По итогам думской кампании коммунисты победили в Иркутской области, Хабаровской крае и Якутии. А до того с разгромным счётом опередили «единороссов» на выборах в региональные парламенты Ульяновской области и Хакасии. Да, во многих случаях это было протестное голосование, только бы против «Единой России». Но факт есть факт – своего Зюганов и его сподвижники добились. Такой же механизм может сработать и теперь, ведь чем дальше, тем больше текущий политический процесс смешаться в левую идеологическую зону. А через полгода, напомним, выборы пятнадцати губернаторов и шести законодательных органов. «…мировой пожар раздуем» Впрочем, опасность представляет вовсе не победа КПРФ. Большинство её функционеров – обычные политические буржуа, хорошо знающие, с какой стороны на бутерброде масло. Такие на баррикады точно не пойдут. Вот и 77-летнему Геннадию Зюганову никакая революция и даром не нужна – куда как лучше греться на солнышке, сидя на предоставленной администрацией президента госдаче. Однако транслируя обществу популистские идеи, коммунистические боссы не понимают, что могут и заиграться. Как писал Булгаков, «если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки». Ведь сам Зюганов сегодня напоминает Никиту Хрущёва, которого единомышленники разве что терпели. Откровенные заигрывания с олигархами и властью, а также превращение Зюганова в несменяемого вождя, уже давно возмущали не только рядовых коммунистов, но и функционеров. А чего Весной прошлого года появилось даже открытое письмо, в котором партийцы прямо писали об измене предательстве руководящей верхушки ленинских заветов. Потому не факт, что если однажды Зюганов скажет мол, побузили и хватит, его послушаются. Скорее даже наоборот. К тому времени могут появиться новые лидеры – молодые, цепкие и зубастые. Откуда они возьмутся? Из регионов. В самом деле, зря партийная верхушка держала региональные отделения на голодном пайке, предпочитая обеспечивать себя. Вот и росли там идейные борцы, умеющие пробиваться наверх самостоятельно. В Саратовской области нет никого кто не знал бы Николая Бондаренко. В своё время он прославился на всю страну, осадив местную чиновницу, убеждавшую, что прожить на 3,5 тысячи в месяц вполне возможно. На видеоблог Бондаренко подписано больше полутора миллионов человек – аудитория почти как у RT. И хотя сейчас оппоненты добились лишения Бондаренко мандата депутата областной думы, все понимают, что политическую карьеру он продолжит. А в Ростове «единороссов» громит Наталья Оськина, в столице неистовствует Екатерина Енгалычева. И это только те, кто на слуху, а сколько ещё неизвестных. Среди них не только свой Ленин может найтись, но и свои Троцкий с Бухариным. Вот только нынешним авторам популистских лозунгов о национализации стоило бы помнить, как закончили их предшественники. А вместе с ними и миллионы людей. К тому же, как говорится, лиха беда начало. Предложения национализировать всё и вся стали только первой ласточкой. Вопреки логике, подсказывающей, что в критической ситуации граждане должно сплотиться, а не разъединяться и враждовать меж собой, сейчас активно вбрасываются тезисы о преследовании бизнесменов и чиновников, которые ещё не попали под западные санкции. Мол, обратите внимание и на них. Спрашивается: кому в кризис выгодно провоцировать – а если говорить прямо, доносить на промышленников и управленцев, которые в состоянии хоть как-то поддерживать бизнес и экономику в нынешних сложных условиях? Согласно прогнозам, кризис в экономике может до конца года выгнать на улицу от 6 до 9 миллионов россиян. Кому-то надо, чтобы их стало ещё больше? Куда и против кого направят эту армию безработных коммунисты? Наступление России и нового мира Алексей Макаркин, политолог, профессор НИУ ВШЭ Алексей Макаркин, политолог, профессор НИУ ВШЭ – Говоря о сегодняшних коммунистах, не нужно забывать, что это прежде всего политики. А политику важно нравится избирателю, чтобы тот голосовал. Национализация — это, конечно давняя часть программы КПРФ, но сейчас коммунисты особенно лихо достают из карманов свои козыри. Популизм? И он тоже. Но дело в том, что сейчас, судя по результатам опросов, показатели власти пошли вверх. Это эффект сплочения вокруг флага. Соответственно, реагируют и коммунисты, и все остальные партии, создавая свои инфоповоды. ЛДПР, например, предлагает провести референдум по смертной казни, а коммунисты напоминают о себе требованием национализировать всю собственность. Тем более, что этот их козырь вписывается в тренд. И они точно понимают, что именно сейчас удобный момент вынуть наружу этот постулат. Потому что их избиратели — а это люди старшего поколения — сейчас чувствуют себя уязвимыми перед внешним миром. Вот, мол, в советское время было много государства и человек чувствовал себя стабильно защищенным. А что такое много государства? В экономике это значит, что крупные предприятия принадлежат государству. Вот поэтому коммунисты так активно и напирают на идею национализации. Конкретно Действия нынешних коммунистов очень напоминают методы их идеологического отца Владимира Ленина, сумевшего в своё время обмануть привлекательными посулами миллионы людей. Так, в своих апрельских тезисах, провозглашённых весной 1917 г., Ленин пообещал, что после революции власть перейдёт в руки «пролетариата и беднейшего крестьянства». «Не парламентская республика, а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, с упразднением полиции, армии и бюрократического аппарата. Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего», – провозглашал Ленин. Также вождь революции обещал конфискацию помещичьих земель и предприятий в пользу тех, кто, на них работает, и – прекращение войны. Нетрудно догадаться, как эти посулы легли на души граждан, измученных войной, безработицей и пустыми полками в магазинах. И зря все остальные политические силы твердили, что обещания большевиков популизм и чушь: если отобрать у Морозовых и Мамонтовых их заводы, то это не значит, что завтра рабочий Василий будет жить лучше – наоборот, без хозяина завод просто погибнет. Но в политике, как известно, логические аргументы работают плохо – намного эффективнее говорить людям то, что они хотят слышать. В итоге лозунг «фабрики –рабочим, земля –крестьянам, мир – народам» моментально привёл большевиков к власти, хотя ещё весной 1917 г. они имели очень скромную поддержку. Чем всё закончилось, известно. Землю крестьяне получили только для того, чтобы потом вместе с ней войти в колхозы, став новыми крепостными. Заводы формально стали «народными», но всем управляло государство. Про выборность и сменяемость чиновников тоже быстро забыли – номенклатура стала «красным дворянством». А вместо обещанного мира народ получил затяжную Гражданскую войну. Чем мы сможем ответить на экономическую войну «коллективному Западу»? Казалось бы, этот исторический пример обмана настолько очевиден, что снова использовать его невозможно. Однако коммунисты, видимо, решили повторить все методы, завещанные Лениным. Кстати, в его арсенале был и другой. Ещё в 1905 г. проживавший в Швейцарии вождь призывал молодежь вооружаться и вести массовый террор. Тем временем уже идут новости о том, что россияне, опасаясь дальнейшего развития кризиса, покупают оружие для самозащиты. Есть опасность и попадания в Россию оружия из зоны проведения спецоперации. Прецеденты тому есть – после начала конфликта на Донбассе пограничники в Ростовской области за несколько месяцев пресекли 60 попыток провоза оружия. Сотрудники ФСБ изъяли более 40 единиц огнестрельного оружия, 5,6 тыс. боеприпасов, 2 кг взрывчатки, более 200 гранат, сотню снарядов и свыше 30 мин. Интересно, берут ли это в расчёт коммунисты? Или же в КПРФ и правда считают, что для политического жульничества хороши все средства? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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