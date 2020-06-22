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Россию ждёт новый "налоговый манёвр". На этот раз цифровой. Источники раскрыли план Мишустина

22 июня 2020, 21:00  •  93 • Политика
Глава правительства России Михаил Мишустин задумал новый налоговый манёвр, который затронет российские IT-компании, сообщили два федеральных чиновника.
Премьер-министр Михаил Мишустин собирается провести новый налоговый манёвр в отношении компаний, работающих в информационной индустрии. Подробностями поделились два федеральных чиновника.
По их словам, глава правительства планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль - с 20 до трёх процентов. Кроме того, предполагается отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а также дать российским разработчикам специальные субсидии.
Отмечается, что все изменения будут бессрочными. Но претендовать на них смогут только те компании, 90% дохода которых составляют продажа программного обеспечения и услуги по его разработке, поддержке и внедрению. По крайне мере, так утверждает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Напомним, что прошлый налоговый манёвр был проведён в отношении нефтяников в 2018 году. Он предусматривает снижение экспортной пошлины на нефть с нынешних 30 до 0% с 2019 года в течение шести лет. Одновременно предусмотрен поэтапный трёхлетний рост налога на добычу полезных ископаемых.

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