Россию ждёт год рекордно дорогого газа. Голубое топливо может стать главным экспортным товаром

Россию ждёт год рекордно дорогого газа. С таким прогнозом выступил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Он считает, что голубое топливо в скором времени может стать главным экспортным товаром.

В разговоре с порталом "Народные новости" он отметил, что прежде самым маржинальным товаром считалась нефть. Она и сегодня приносит России колоссальные доходы. Однако впервые в истории газ идёт с ней вровень.

В прошлом году благодаря отказу Европы от долгосрочных контрактов, провалу европейского курса на зелёную энергетику и сдерживания "Северного потока - 2" цены на газ взлетели до небес и превысили отметку в 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Потом цена снизилась, но всё равно превышала 1 тыс. долларов. Юшков считает, что весь текущий год цены также будут высокими.

Газ очень дорогой и будет таким весь год. Сейчас нефть и газ приносят России очень много денег. В таких ценах газ никогда в истории не торговался,

- отметил эксперт.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин распорядился рассчитываться с недружественными странами за газ в рублях. Сначала многие страны, включая Германию и Францию, заявили, что не будут этого делать. Но позиция России оказалась твёрдой - или в рублях, или никак. В итоге Франция в пятницу заявила, что схема по оплате газа в национальной валюте России - вполне реальная.