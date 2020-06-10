|
Россию ждут неприятные сюрпризы: 25 противников вслед за Румынией могут ударить... буквами
10 июня 2020, 16:00 • 98 • Политика
25 противников вслед за Румынией могут ударить... буквами. Речь о попытке стран НАТО закрепить за Россией звание "агрессора" на официальном уровне - в частности, в своих стратегиях нацбезопасности. По мнению политолога Александра Асафова, РФ вскоре ждут неприятные сюрпризы.
Политолог Александр Асафов заявил в комментарии для канала Царьград об обостряющемся противостоянии между США и Россией. На этом новом витке страны НАТО пытаются выставить РФ в качестве якобы агрессора.
Ранее польские власти приняли новую стратегию нацбезопасности. В документе указано, что наибольшую опасность для страны представляет "агрессивная политика России".
По мнению Асафова, Польша и целый ряд других проамериканских государств такими способами попросту пытаются монетизировать свою лояльность к Вашингтону.
Он заметил, что первыми в этой обойме проявились страны Прибалтики. Вслед за ними начали формировать антироссийский вектор в своих официальных документах и другие страны.
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июня 2020, 16:55
|
03 июня 2020, 22:55
|
07 июня 2020, 01:00
|
06 июня 2020, 08:55
|
05 июня 2020, 02:55
|
08 июня 2020, 19:00
|
07 июня 2020, 20:00