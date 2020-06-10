Россию ждут неприятные сюрпризы: 25 противников вслед за Румынией могут ударить... буквами

Политолог Александр Асафов заявил в комментарии для канала Царьград об обостряющемся противостоянии между США и Россией. На этом новом витке страны НАТО пытаются выставить РФ в качестве якобы агрессора.

Ранее польские власти приняли новую стратегию нацбезопасности. В документе указано, что наибольшую опасность для страны представляет "агрессивная политика России".

По мнению Асафова, Польша и целый ряд других проамериканских государств такими способами попросту пытаются монетизировать свою лояльность к Вашингтону.

Если посмотреть все концепции стран, входящих в блок НАТО или имеющих с ним плотные взаимоотношения, мы везде увидим, что в той или иной степени прописаны эти векторы. А у кого они не прописаны - вот сейчас, соответственно, подновляют этот комплекс документов. Поскольку очевидно, что мы находимся на очередном витке противостояния России и США или, если шире, то блока НАТО, и Россию нужно обвинить сейчас в агрессивном поведении. А это должно быть зафиксировано не только в аналитических отчётах различных центров, но и в официальных документах ряда государств, которые на уровне документов должны подтвердить гипотезу о том, что Россия действительно угрожает, - отметил политолог.

Он заметил, что первыми в этой обойме проявились страны Прибалтики. Вслед за ними начали формировать антироссийский вектор в своих официальных документах и другие страны.