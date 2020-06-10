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Россию ждут неприятные сюрпризы: 25 противников вслед за Румынией могут ударить... буквами

10 июня 2020, 16:00  •  98 • Политика
25 противников вслед за Румынией могут ударить... буквами. Речь о попытке стран НАТО закрепить за Россией звание "агрессора" на официальном уровне - в частности, в своих стратегиях нацбезопасности. По мнению политолога Александра Асафова, РФ вскоре ждут неприятные сюрпризы.
Политолог Александр Асафов заявил в комментарии для канала Царьград об обостряющемся противостоянии между США и Россией. На этом новом витке страны НАТО пытаются выставить РФ в качестве якобы агрессора.
Ранее польские власти приняли новую стратегию нацбезопасности. В документе указано, что наибольшую опасность для страны представляет "агрессивная политика России".
По мнению Асафова, Польша и целый ряд других проамериканских государств такими способами попросту пытаются монетизировать свою лояльность к Вашингтону.
Если посмотреть все концепции стран, входящих в блок НАТО или имеющих с ним плотные взаимоотношения, мы везде увидим, что в той или иной степени прописаны эти векторы. А у кого они не прописаны - вот сейчас, соответственно, подновляют этот комплекс документов. Поскольку очевидно, что мы находимся на очередном витке противостояния России и США или, если шире, то блока НАТО, и Россию нужно обвинить сейчас в агрессивном поведении. А это должно быть зафиксировано не только в аналитических отчётах различных центров, но и в официальных документах ряда государств, которые на уровне документов должны подтвердить гипотезу о том, что Россия действительно угрожает, - отметил политолог.
Он заметил, что первыми в этой обойме проявились страны Прибалтики. Вслед за ними начали формировать антироссийский вектор в своих официальных документах и другие страны.
Мы видим, как, соответственно, и другие страны подновляют свои документы. Это также связано, что Румыния является участником всех черноморских учений НАТО, классических. […]. Я думаю, что нас могут ждать сюрпризы, например, по Болгарии. […]. Конечно, те, кто сохраняет нейтральный статус, например Германия, нейтральный по отношению к России, такого себе не позволят. А так можно взять по списку все страны - 25 участников Черноморских учений - и посмотреть. Очевидно, что такой документ можно, хоть и не в ближайшее время, в перспективе… ждать от Турции, - подчеркнул Асафов.

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