Россию ждут на Всемирном экономическом форуме: Стало известно, кто выступит в Давосе

Участие президента России в работе форума - событие не рядовое. Прошлый раз Путин был на мероприятии в 2009 году: тогда он был в ранге премьер-министра. После этого Россию на ВЭФ представляли вице-премьеры или министр экономики.

Об участии Путина в форуме было рассказано в фильме "Москва. Кремль. Путин", который вышел на "России 1". Ведущий Павел Зарубин сообщил, что президент примет участие в работе форума, который в этом году проходит в дистанционном формате.

"На неделе президент проведет новое совещание с членами правительства и также выступит на всемирном Давосском экономическом форуме", - цитируют журналиста Nation News.

Кроме участия в работе ВЭФ, в графике президента на новую неделю - общение со студентами 25 января, в Татьянин день. Кроме этого, Путин посетит Музей Великой Отечественной войны. Этот визит запланирован на 27 января (дата, когда была полностью снята блокада Ленинграда, это произошло в 1944 году). В музее в честь этого события открылась новая экпозиция, которую и хотят показать главе государства. Кроме этого, Путин проведёт рабочее совещание с членами правительства.