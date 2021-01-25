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Россию ждут на Всемирном экономическом форуме: Стало известно, кто выступит в Давосе

25 января 2021, 07:05  •  187 • Политика
Всемирный экономический форум пройдёт в Давосе с 25 по 29 января. Из-за пандемии коронавируса мероприятие запланировано в дистанционном формате. В этом году Россию в Давосе представит президент страны Владимир Путин.
Участие президента России в работе форума - событие не рядовое. Прошлый раз Путин был на мероприятии в 2009 году: тогда он был в ранге премьер-министра. После этого Россию на ВЭФ представляли вице-премьеры или министр экономики.
Об участии Путина в форуме было рассказано в фильме "Москва. Кремль. Путин", который вышел на "России 1". Ведущий Павел Зарубин сообщил, что президент примет участие в работе форума, который в этом году проходит в дистанционном формате.
"На неделе президент проведет новое совещание с членами правительства и также выступит на всемирном Давосском экономическом форуме", - цитируют журналиста Nation News.
Кроме участия в работе ВЭФ, в графике президента на новую неделю - общение со студентами 25 января, в Татьянин день. Кроме этого, Путин посетит Музей Великой Отечественной войны. Этот визит запланирован на 27 января (дата, когда была полностью снята блокада Ленинграда, это произошло в 1944 году). В музее в честь этого события открылась новая экпозиция, которую и хотят показать главе государства. Кроме этого, Путин проведёт рабочее совещание с членами правительства.

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