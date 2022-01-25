Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступным языком

Военный эксперт Абдуллах Агар доступным языком объяснил, что происходит между Москвой и Вашингтоном и какую роль в этом играет НАТО. Россию заставят вторгнуться на Украину, считает он.

Журналист Яшар Ниязбаев в своём Telegram-канале "Повестка дня Турции" опубликовал ответ Агара на вопрос: "Нападёт ли Россия на Украину?".

"Никто не знает, на что способна Москва", - начал военный эксперт.

Он уверен, что Соединённые Штаты спровоцировали Россию, использовав следующую схему. Вашингтон начал приближаться к русским границам, "прибирая страны" вокруг России в НАТО. Россия заявила, что не позволит этого делать, так как США не имеют права угрожать её целостности. Из-за этого Москва была вынуждена анонсировать следующий шаг.

Но на данный момент одной Украиной ситуация уже не ограничивается. Вектор перемещается на балтийские страны. Доказательством этого является данное им Вашингтоном разрешение передавать вооружение Украине. Так в игру вступает НАТО. Цель у обеих сторон одинаковая - заставить оппонентов отказаться от своих намерений.

"Россию практически заставят войти на территорию Украины, и тогда будет запущен сценарий, похожий на тот, в результате которого был развален СССР. Будут созданы причины для введения политических и экономических санкций", - считает Абдуллах Агар.

Но дело не только в санкциях. Единство НАТО хромает на обе ноги, а потому страны Североатлантического альянса необходимо сплотить. Тогда Германия и Франция не смогут действовать самовольно, подчеркнул эксперт.